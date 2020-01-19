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Son dakika: 'da istifa etti

Teknik Direktörü Tayfur Havutcu, Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor karşısında aldıkları 6-0'lık mağlubiyetin ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Taraftar ve yönetime teşekkür eden Havutçu, "Kasımpaşa'ya gelecek maçlarında başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 19.1.2020 23:57 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 00:14 ABONE OL
Son dakika: Kasımpaşa'da Tayfur Havutçu istifa etti

Süper Lig'de geride kalan 18 haftada topladığı 15 puanla 15. sırada yer alan Kasımpaşa'da teknik direktör Tayfur Havutçu, Trabzonspor karşısında alınan 6-0'lık yenilginin ardından görevinden istifa ettiğini resmen açıkladı.

4 Aralık 2019 tarihinde, Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük görevine getirilen ve lacivert beyazlılar ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan 49 yaşındaki çalıştırıcı, Kasımpaşa'nın başında çıktığı 4 lig maçında 3 yenilgi aldı.

Tayfur Havutçu'nun, Kasımpaşa kulübünün resmi sitesinde yer alan istifa açıklaması şu şekilde:

"Görev aldığım süre içerisinde mensubu olmaktan büyük onur duyduğum Kasımpaşa Spor Kulübü'ndeki görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Çalışma sürecim boyunca desteklerini esirgemeyen başta Kasımpaşa taraftarı olmak üzere spor kamuoyuna ve Kasımpaşa yönetimine teşekkür eder, Kasımpaşa'ya gelecek maçlarında başarılar dilerim."

MAÇ SONUCU TRABZONSPOR 6 - 0 KASIMPAŞA TRABZONSPOR'UN YILDIZI SÖRTLOTH SOSYAL MEDYAYI SALLADI

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Son dakika: Kasımpaşa'da Tayfur Havutçu istifa etti
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