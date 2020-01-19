MAÇ SONUCU Trabzonspor 6 - 0 Kasımpaşa

Süper Lig'de 18. haftada, şampiyonluk yolundaki iddialı takımlardan Trabzonspor, evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 6-0'lık skorla kazandı ve 2. yarıya müthiş bir başlangıç yaptı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller 25. dakikada Jose Sosa, 27. 55. ve 88. dakikalarda Alexander Sörloth ile 29. ve 83. dakikalarda Nwakaeme'den geldi. Öte yandan Kasımpaşa'da Fernandes, 46. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

SORLOTH DURDURULAMIYOR

Bordo-mavililerin Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, attığı gollerle bu sezon Trabzonspor'da 18 gole ulaştı ve kariyerinde en çok gol attığı sezonu henüz 18. haftada yakaladı.

Kasımpaşa, teknik direktörlüğe getirilen Tayfur Havutçu'nun takımın başında yer aldığı 6 maçta 23 gol yedi ve kalesinde maç başına 3,5 golün üstünde görerek kötü bir giriş sergiledi.

Bu sonucun ardından ligde son 5 maçında 4. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 35 yaparken, son 3 maçından yenilgiyle ayrılan Kasımpaşa 15 puanda kaldı.

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Kasımpaşa ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

12. dakikada Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında arka direkte altıpasın üzerinde topla buluşan Ekuban'ın kafa vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk meşin yuvarlağı kontrol etti.

18. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kontrol etti.

25. dakikada Trabzonspor golü buldu. Sosa ceza alanı dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, topu kaleci Fatih Öztürk'ün solundan filelere gönderdi: 1-0

27. dakikada Trabzonpor, farkı 2'ye çıkardı. Pereira'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Sörloth, kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 2-0

29. dakikada Trabzonspor 3. golü buldu. Kasımpaşa savunmasının ceza alanından çıkaramadığı topa sahip olan Nwakaeme, ceza alanı sağ çaprazından düzgün vuruşla meşin yuvarlığı kaleci Fatih Öztürk'ün solundan filelere yolladı: 3-0

39. dakikada Koita'nın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu üsten kornere çeldi.

Trabzonspor, ilk yarıyı 3-0 önde kapadı.

55. dakikada ceza alanı sol çaprazında rakiplerinden sıyrılan Nwakaeme, topu arka direkte uygun durumda bekleyen Sörloth'a aktardı. Bu futbolcu da dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0

83. dakikada Trabzonspor, 5. golü buldu. Sağ kanattan Pereira'nın ortasında, kimsenin dokunamadığı top arkada uygun durumdaki Nwakaeme'nin önüne düştü. Bu futbolcu da plase vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Fatih Öztürk'ün solundan filelere yolladı: 5-0

88. dakikada Trabzonspor, farkı 6'ya çıkardı. Nwakaeme'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Serkan Asan'ın kafa vuruşunda, üst direkten dönen topu, Sörloth tamamlayarak filelere gönderdi: 6-0

Trabzonspor, karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Aleks Taşçıoğlu, Mehmet Cem Hanoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Mikel, Sosa (Dk. 61 Abdulkadir Parmak), Ekuban (Dk. 57 Serkan Asan), Ndiaye (Dk. 79 Doğan Erdoğan), Nwakaeme, Sörloth

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Doğucan Haspolat, Brecka, Fernandes, Özgür Çek, Tarkan Serbest, Aytaç Kara, Thiam (Dk. 58 Ndongala), Hajradinovic, İlhan Depe (Dk. 50 Sarlija), Koita

Goller: Dk. 25 Sosa, Dk. 27, 55 ve 88 Sörloth, Dk. 29 ve 83 Nwakaeme (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 47 Fernandes (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 16 Pereira (Trabzonspor), Dk. 36 Aytaç Kara, Dk. 64 Sarlija (Kasımpaşa)