Lionel Messi asistleri yaptı, Barcelona geri döndü! Real Betis 2 - 3 Barcelona (MAÇ SONUCU)

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında Barcelona, Real Betis'e konuk oldu.
TSİ 23.00'te başlayan ve Benio Villamarin Stadyumu'nda oynanan maçta Real Betis 26. dakikada Nabil Fekir'in attığı golle 2-1 öne geçti.
Sergio Busquets'in 45+3'te attığı golle taraflar devre arasına 2-2'lik beraberlikle girerken Barcelona'da 72. dakikada sahneye Clement Lenglet girdi ve konuk ekip sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Puanını 49'a yükselten Barcelona, lider Real Madrid ile arasındaki puan farkını 3'e düşürürken Real Betis bu sonuçla 28 puanda kaldı.
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi takımının attığı gollerin tamamının asistini yaptı.