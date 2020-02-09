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asistleri yaptı, geri döndü! 2 - 3 Barcelona (MAÇ SONUCU)

, İspanya 1. Futbol Ligi'nin () 23. haftasında deplasmanda karşısında 2-1 geri düştüğü maçta 45+3'te Sergio Busquets ve 72. dakikada Clement Lenglet'in attığı gollerle rakibini 3-2 mağlup ederek ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. 'nin 3 golün de asistini yaptığı maçta sahadan galip ayrılan Barcelona puanını 49'a yükseltirken Real Betis 28 puanda kaldı.

Giriş Tarihi: 10.2.2020 00:57 ABONE OL
Lionel Messi asistleri yaptı, Barcelona geri döndü! Real Betis 2 - 3 Barcelona MAÇ SONUCU

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında Barcelona, Real Betis'e konuk oldu.

TSİ 23.00'te başlayan ve Benio Villamarin Stadyumu'nda oynanan maçta Real Betis 26. dakikada Nabil Fekir'in attığı golle 2-1 öne geçti.

Sergio Busquets'in 45+3'te attığı golle taraflar devre arasına 2-2'lik beraberlikle girerken Barcelona'da 72. dakikada sahneye Clement Lenglet girdi ve konuk ekip sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Puanını 49'a yükselten Barcelona, lider Real Madrid ile arasındaki puan farkını 3'e düşürürken Real Betis bu sonuçla 28 puanda kaldı.

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi takımının attığı gollerin tamamının asistini yaptı.

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Lionel Messi asistleri yaptı, Barcelona geri döndü! Real Betis 2 - 3 Barcelona (MAÇ SONUCU)
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