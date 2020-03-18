Sadio Mane gönülleri fethetti! Corona virüsü sonrası bakın ne yaptı?

Corona virüsü dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Virüsün görüldüğü yerlerden biri de Afrika Kıtası'nın önemli ülkelerinden Senegal oldu. Senegal'in corona virüsü ile mücadelesine bir destek de Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane'den geldi.

41 BİN POUND DESTEK

Mane ülkesine corona virüsle mücadele için 41 bin pound destekte bulundu. Sadio Mane daha önce de birçok yardım haberi ile gündeme gelmişti. Ülkesinde birçok çocuğun eğitimine katkı sunan Mane, yoksul insanlara da destek oluyor.

MANE: HAYATIN BANA VERDİKLERİNİ MİLLETİMLE PAYLAŞMAYI TERCİH EDERİM

Mane daha önce yaptığı yardımları soran bir muhabire, "Neden 10 tane Ferrari, 8 tane pırlanta saat, 2 tane uçak isteyeyim? Bu kadar şey benim ya da dünya için ne yapabilir? Bir zamanlar açtım ve tarlada çalışmak zorundaydım. Zor günler geçirdim, çıplak ayakla futbol oynadım. Eğitimim yok fakat bugün kazandığım her şeyi futbola borçluyum ve insanlarıma yardım edebilirim. Bir okul, stadyum yaptırdım ve temiz kıyafet, ayakkabı ve yiyecek temin ettim. Burada bulunan fakir insanlara aylık 70 euro ödeme yapıyorum ve bu sayede ailelerin ekonomisine katkıda bulunuyorum. Hayatın bana verdiklerini milletimle paylaşmayı tercih ederim" dedi.

Mane bu yıl ligde, Liverpool formasıyla 38 maçta 18 gol ve 12 asistle oynadı.