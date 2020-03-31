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Maaş kesintisini resmen açıkladı

ekiplerinden , corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası azalan gelirler sebebiyle kulüp çalışanlarının maaşında yüzde 20'lik kesintiye gidileceğini duyurdu. Kulüp başkanı , "Çalışanların işlerini koruyabilmesi için zor olan bu kararı aldık. Bu kriz zamanlarını atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz konusunda hiçbir şüphem yok." ifadelerini kullandı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 31.3.2020 18:05 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 18:07 ABONE OL

Tottenham Kulübü Başkanı Daniel Levy, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiklerini belirtti.

Giderleri azaltmak için çalıştıklarını ifade eden Levy, kulüpte görev yapan 550 personelin maaşlarından nisan ve mayıs aylarında yüzde 20 kesinti yapılacağını kaydetti.

Levy, "Çalışanların işlerini koruyabilmesi için zor olan bu kararı aldık. Bu kriz zamanlarını atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz konusunda hiçbir şüphem yok." ifadelerini kullandı.

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Maaş kesintisini resmen açıkladı
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