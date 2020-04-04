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CONCACAF, yarı final ve finallerini erteledi

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle haziran ayında oynanması planlanan Uluslar Ligi yarı final ve finallerini erteledi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 4.4.2020 19:44 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 19:48 ABONE OL
CONCACAF, Uluslar Futbol Ligi yarı final ve finallerini erteledi

CONCACAF'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Halk sağlığını tehdit eden koronavirüs nedeniyle FIFA ile yapılan istişareler doğrultusunda 4-7 Haziran tarihlerinde Houston ve Dallas bölgelerinde oynanması planlanan Uluslar Ligi finalleri askıya alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kosta Rika, Honduras, Meksika ve ABD milli takımlarının katılacağı finallerin daha sonra açıklanacak yer ve tarihte yapılacağı aktarıldı.

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CONCACAF, Uluslar Futbol Ligi yarı final ve finallerini erteledi
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