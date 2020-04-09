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İskoçya'da futbol ligleri 10 Haziran'a kadar ertelendi

, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan liglerin 10 Haziran'a kadar başlamayacağını açıkladı. Karar yönetim kurulunun, video konferans yoluyla gerçekleştirdiği toplantıda alındı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 9.4.2020 20:28 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 20:31 ABONE OL
İskoçya'da futbol ligleri 10 Haziran'a kadar ertelendi

İskoçya'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan liglerin 10 Haziran'a kadar başlamayacağı bildirildi.

İskoçya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yönetim kurulunun video konferans yöntemiyle toplantı yaptığı belirtildi.

Toplantıda, ülkedeki tüm futbol karşılaşmalarının 10 Haziran'a kadar ertelenmesi yönünde karar alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu karar futbolcu, personel ve taraftarların sağlığını korumada kulüplere yardımcı olmak için alınmıştır." ifadesine yer verildi.

İskoçya'da 1. Lig'in (Premiership) altında yer alan liglerde sezonun iptali için kulüpler arasında oylama yapılacağı açıklanmıştı.

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İskoçya'da futbol ligleri 10 Haziran'a kadar ertelendi
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