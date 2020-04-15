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'ın eski yıldızı haber gönderdi!

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ta önümüzdeki sezon kalede kimin yer alacağı belirsizliğini koruyor. 2 sezondur Beşiktaş forması giyen Alman file bekçisi Loris Karius geldiği günden beri eleştiri oklarının hedefi oldu ve yeni sezonda takımda olmayacağı garanti gibi. Kaleci arayışlarını sürdüren siyah beyazlılara eski yıldızından haber geldi!

Giriş Tarihi: 15.4.2020 10:22 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 10:32 ABONE OL
Kartal'ın eski yıldızı haber gönderdi!

Beşiktaş'ta Karius'un ayrılmasından sonra kaleci adayları arasında ilk sırada gösterilen Fabri yönetimden gelecek olan cevaba odaklandı. Takvim'de yer alan habere göre Fabri'nin yöneticilerden Erdal Torunoğulları ile telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

"PARA HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL"
İspanyol eldivenin, "Kulübümle anlaşın yeter. Para konusu benim için hiç önemli değil. Beşiktaş'tan ayrılırken üzüntüden ağladığımı herkes biliyor" dediği öğrenildi. Yeniden bu formayı giymenin kendisine gurur vereceğini söylediği öğrenilen Fabri'nin "Taraftarı ve arkadaşlarımı çok özledim" dediği öne sürüldü.

32 yaşındaki İspanyol kaleci, 2016 yılında Deportivo La Coruna'dan Beşiktaş'a transfer olmuş, 2018'de de Fulham'ın yolunu tutmuştu. Tecrübeli file bekçisi, sezon başında da Mallorca'ya kiralık olarak gönderilmişti.

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Kartal'ın eski yıldızı haber gönderdi!
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