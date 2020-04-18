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Kartal'a transferde müjde!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... , Beşiktaş ile ilgili bir süre önce transfer dedikodularına konu olan 'nin bonservisini almamaya karar verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.4.2020 15:59 ABONE OL
Kartal'a transferde müjde!

Bonservisi Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da bulunan ve şu anda Rus ekibi Spartak Moskova'da forma giyen Andre Schürrle için siyah beyazlıları sevindiren haber geldi.

Ghanasoccert.net adlı internet sitesinde yer verilen bilgilerde, Spartak Moskova Kulübü'nün Futbol Direktörü Tomas Zorn tarafından Schürrle için son karar çıktı.



BONSERVİSİ ALINMAYACAK
Daha önce Chelsea ve Fulham gibi kulüplerde de forma giyen Alman yıldız için Spartak Moskova, 7 milyon euroluk satın alma opsiyonu karşılığında kiralama anlaşması yapmıştı. Buna göre Rus ekibi, ücreti ödemeyecek ve oyuncuyu serbest bırakacak.

BEŞİKTAŞ DETAYI
Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde, geçtiğimiz günlerde Alman basınında oyuncunun Türkiye'ye gitmek istemediği aktarılmasına karşın siyah beyazlıların, transfer takibine devam ettiği belirtildi.

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Kartal'a transferde müjde!
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