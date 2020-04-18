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'den itirafı! "'tan önce..."

'ın yıldız futbolcusu 'den çarpıcı bir itirafı geldi. Alman basınına konuşan Ganalı, siyah-beyazlı takıma gelmeden önce eski kulübü 'e gitmek için mesaj attığını ancak geri dönüş alamadığı için Beşiktaş'ı tercih ettiğini açıkladı. 33 yaşındaki golcü, devre arasında 'dan kiralanmıştı.

Giriş Tarihi: 18.4.2020 14:07 Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 14:39 ABONE OL
Boateng'den transfer itirafı! Beşiktaş'tan önce...

Kış transfer döneminde İtalyan ekibi Fiorentina'dan Beşiktaş'a gelen Kevin-Prince Boateng, siyah-beyazlı kulübe gelmeden önce eski takımı Hertha Berlin'e dönmek istediğini itiraf etti.

Alman basınından Der Spiegel'e konuşan Ganalı yıldız, altyapısından yetiştiği Hertha Berlin'e devre arasında gitmek istediğini ancak dönemin teknik direktörü Jurgen Klinsman'dan cevap alamadığını söyledi.

Hertha Berlin'i yeninden çekici bir takım haline getirmek için Götze ve Draxler'i de aradığını ve takıma davet ettiğini belirten Boateng, başkent ekibinden yanıt alamayınca Beşiktaş'ın yolunu tuttuğunu dile getirdi.

Hertha Berlin altyapısından yetişen Boateng, daha sonra Tottenham, Dortmund, Portsmouth, Genoa, Milan, Schalke, Las Palmas, Frankfurt, Sassuolo, Barcelona ve Fiorentina formaları giydi.

Ocak ayında Beşiktaş'a kiralanan Boateng, 21 maçta 3 gol attı.

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Boateng'den transfer itirafı! "Beşiktaş'tan önce..."
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