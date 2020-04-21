Almanya Bundesliga'da maçlar başlıyor! İşte o tarih

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını futbol camiasını da olumsuz etkilemişti. Birçok lig ve organizasyon askıya alınmış, bazıları ise iptal edilmişti. Ancak bazı ülkeler yoğun karantina kurallarını gevşetmeye başlıyor.

Bu kararlar kapsamında Almanya'da futbol geri dönüyor. Ülkenin önde gelen gazetelerinden biri olan Bild, futbolseverlere müjdeyi verdi ve Bundesliga'nın başlayacağı tarihi duyurdu.

Bild'de yer alan habere göre, Almanya Bundesliga, 9 Mayıs'ta seyircisiz olarak başlayacak. Sağlık Bakanlığı'na sunulan bu öneri, bazı katı tedbirlerin alınmasıyla onaylandı.

Bild'e konuşan Sağlık Bakanı Jens Spahn, Bundesliga'nın başlayacağını belirtirken, katı tedbirler alınacağı ifade ederek şu açıklamayı yaptı: "Belirli şartlar altınde futbol seyircisiz oynanabilir. Ancak kesinlikle en önemli kiriter oyuncuların birbirlerine bulaştırma riskinin en aşağıda olması. Milyonlarca futbolsever için 9 Mayıs'ta döneceğiz ama maçlar seyircisiz olacak."





