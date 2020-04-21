Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Almanya Bundesliga'da maçlar başlıyor! İşte o tarih

'da maçlar başlıyor! İşte o tarih

Corona virüsü nedeniyle askıya alınan liglerden biri de Bundesliga'ydı. 1 aydan fazla süren aranın ardından Almanlar sahaya inmeye hazırlanıyor. Almanya'nın ünlü gazetesi Bild'de yer alan habere göre, Bundesliga 9 Mayıs'ta seyircisiz olarak başlayacak. da bu tarihe onay verdi. Öte yandan , katı tedbirlerin alınacağı açıkladı.

Giriş Tarihi: 21.4.2020 16:57 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 17:08 ABONE OL
Almanya Bundesliga'da maçlar başlıyor! İşte o tarih

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını futbol camiasını da olumsuz etkilemişti. Birçok lig ve organizasyon askıya alınmış, bazıları ise iptal edilmişti. Ancak bazı ülkeler yoğun karantina kurallarını gevşetmeye başlıyor.

Bu kararlar kapsamında Almanya'da futbol geri dönüyor. Ülkenin önde gelen gazetelerinden biri olan Bild, futbolseverlere müjdeyi verdi ve Bundesliga'nın başlayacağı tarihi duyurdu.

Bild'de yer alan habere göre, Almanya Bundesliga, 9 Mayıs'ta seyircisiz olarak başlayacak. Sağlık Bakanlığı'na sunulan bu öneri, bazı katı tedbirlerin alınmasıyla onaylandı.

Bild'e konuşan Sağlık Bakanı Jens Spahn, Bundesliga'nın başlayacağını belirtirken, katı tedbirler alınacağı ifade ederek şu açıklamayı yaptı: "Belirli şartlar altınde futbol seyircisiz oynanabilir. Ancak kesinlikle en önemli kiriter oyuncuların birbirlerine bulaştırma riskinin en aşağıda olması. Milyonlarca futbolsever için 9 Mayıs'ta döneceğiz ama maçlar seyircisiz olacak."


GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya Bundesliga'da maçlar başlıyor! İşte o tarih
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA