Son dakika: Fransa'da yayıncı kuruluş sözleşmeyi feshetti!

Salı günü başbakan Edouard Philippe'in yaptığı "Böyle devam edemeyiz" açıklamasının ardından spor müsabakaları ülkede durdurulmuştu. Liglerin iptal ya da tesciliyle ilgili belirrsizlik hala devam etse de, yayıncı kuruluşlardan bir tanesi olan Canal + LFP ile olan sözleşmesini feshetti.

Fanatik'in haberine göre L'Equipe'te yer alan habere göre; Canal + Grubu'nun başkanı Maxime Saada, LFP CEO'su Didier Quillot'ya bir mektup gönderdi ve kararı bildirdi.

Sezon içinde toplam 37 milyon euroluk ödeme yapan Canal +, bugünden itibaren ekstra bir ödeme yapmayacak. Canal + ve Beinsports'tan 243 milyon euroluk bir ödeme daha yapılması gerekiyordu.

Ayrıca futbolla ilgili belirsizliğin sürmesine rağmen Canal +'nın hızlı bir şekilde bu yola başvurmasının ardında Lyon başkanı Jean-Michel Aulas'ın "play-off teklifine" sıcak bakılmamasının olduğu yazıldı.

Öte yandan Ligue 1 ve 2'nin yayıncı kuruluşları olan Beinsports ve Canal +'nın LFP'ye maçların devam etmesi durumnda ödemesi gereken toplam 243 milyon euro daha olduğu belirtildi.