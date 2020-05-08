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İnegölspor'da ve 'nın corona virüsüne yakalandı!

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını ülkemizde de görülüyor. Spor müsabakalarının ertelenmesine neden olan salgına, futbol camiasından insanlar da yakalandı. Son olarak 2. Lig ekiplerinden İnegölspor'da kulüp müdürü ve takım masörü ’nın testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 8.5.2020 14:19 ABONE OL
İnegölspor'da Yavuz Memiş ve Ergülü Altunkaya'nın corona virüsüne yakalandı!

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından İnegölspor'da corona virüsü şoku yaşanıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun liglerin 12 Haziran'da başlatılmasına yönelik aldığı kararın ardından sağlık kontrolüne giren İnegölspor Kulübü Müdürü Yavuz Memiş ve takım masörü Ergülü Altunkaya'nın corona virüsü testleri pozitif çıktı.

İnegölspor Basın Sözcüsü Özgür Gürbüz, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Öncelikle camiamıza ve çalışanlarımıza çok geçmiş olsun. 2 çalışanımızın Covid 19 sonuçlarının pozitif çıkması hasebiyle gerekli tektik yapılması ve dezenfekte işlemleri için toplanma günümüz pazartesi gününe ertelenmiştir. Hiç bir çalışanımız ve futbolcu kardeşlerimizin yaşamlarını tehlikeye atmamak adına gerekli özeni gösterdiğimizi bildirmek isterim."

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İnegölspor'da Yavuz Memiş ve Ergülü Altunkaya'nın corona virüsüne yakalandı!
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