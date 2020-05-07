İngiltere Premier Lig'de corona virüsüne karşı yeni önlemler!

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını sebebiyle ara verilen liglerden olan İngiltere Premier Lig'in, haziran ayı gibi yeniden başlatılması planlanıyor.

Telegraph'ta yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde antrenman sahasına tükürmenin yasaklanmasının ardından maçların yeniden oynanması durumunda birtakım yeni kısıtlamalar da devreye girecek. Buna göre; toplu gol sevinçleri, su şişesi paylaşma, karşılaşma sonrası forma değiştirme gibi hareketler de yasaklanıyor.

Öte yandan İngiltere'de Profesyonel Futbolcular Birliği Sendikası (PFA), corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan ligin yeniden başlaması durumunda maç sürelerinin azaltılması önerisinde bulunmuştu. Bu öneri henüz IFAB tarafından kabul görmedi. (Fotomaç)

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