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'dan ve sözleri!

Son dakika haberleri... Beşiktaş , sezon sonunda siyah beyazlı takım ile sözleşmeleri sona erecek olan ve hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 23.5.2020 13:38 Son Güncelleme: 23.5.2020 13:42 ABONE OL
Sergen Yalçın'dan Gökhan Gönül ve Caner Erkin sözleri!

, Ramazan Bayramı için Hürriyet'e verdiği özel röportajda, siyah beyazlı camiaya seslendi. Coronavirüsü ile mücadelede elde edilen başarı sayesinde normalleşme sürecinin başladığını vurgulayan Yalçın, "Ülke olarak hepimiz çok zor günler yaşadık.

Sergen Yalçın'dan Gökhan Gönül ve Caner Erkin sözleri!

Artık normal hayata dönmenin zamanı geldi. Bunu da kademeli olarak gerçekleştireceğiz. camiası olarak, başkanımız , yönetim kurulu ve taraftarlarla tek yürek olup, siyah beyazlı bayrağı zirveye taşımak için elimizden geleni yapacağız" dedi. Açıklamalarının devamında gündemindeki konuları değerlendiren Yalçın'ın görüşleri şöyle:

Sergen Yalçın'dan Gökhan Gönül ve Caner Erkin sözleri!

TARAFTARLARIMIZ MAÇIMIZA GELDİĞİNDE ESNEYİP UYUMAMALI
'ta göreve geldiğimden bu yana tüm oyunculara Beşiktaş takımının nasıl oynaması gerektiğini anlatıyorum ve bu şekilde oynatmaya çalışıyorum. Ben sistem oyuncusu seviyorum. Sistemime uymayanlarla işim olmaz. Benim için futbolcuların isimleri değil, performansı önemli.

Sergen Yalçın'dan Gökhan Gönül ve Caner Erkin sözleri!

Bizi izleyenler, 90 dakika sonunda kazansak da kaybetsek de 'İşte bu' demeli. Biz, Beşiktaş karakterine uygun bir kadro oluşturacağız. k Beşiktaş taraftarı maçımıza geldiğinde sıkılmamalı, esneyip uyumamalı. Benim amacım tüm futbolseverlere , ya da ligleri yerine Beşiktaş maçlarını izlettirmek.

Sergen Yalçın'dan Gökhan Gönül ve Caner Erkin sözleri!

Sadece Beşiktaşlılar'ın değil herkesin beğenerek izleyeceği bir oynatmak istiyorum. Daha önce çalıştırdığım takımlara oynattığım futbolla, bu dediklerimi yapabileceğimi kanıtladım.

Sergen Yalçın'dan Gökhan Gönül ve Caner Erkin sözleri!

BEN FUTBOLCUNUN SAHADA NE YAPTIĞINA BAKARIM
Herkesin de bildiği üzere ben, futbolculuk yaşamımda büyük başarılar kazandım; olarak da bunları yaşamak istiyorum. Göreve geldiğim günden bu yana sadece Beşiktaş'a odaklandım. Hiçbir sosyal yaşantım yok, günümün neredeyse tamamı evde veya kulüp tesislerinde çalışmakla geçiyor.

Sergen Yalçın'dan Gökhan Gönül ve Caner Erkin sözleri!

Ben, bazılarının iddia ettiği gibi yıldız oyuncu düşmanı falan değilim. Takıma katkısı varsa, antrenmanlarda istediklerimi yapıyorsa ve maçlarda iyi oynuyorsa alkışlarım. Her zaman söylediğim gibi ben futbolcunun sahada ne yaptığına bakarım. 'ye bugüne kadar yüzlerce yabancı futbolcu ve geldi; içlerinde gerçekten kaliteli olanların sayısı çok az. Birçoğu hiçbir şey yapmadan milyonlar Euro alıp gitti..

Sergen Yalçın'dan Gökhan Gönül ve Caner Erkin sözleri!

İNSANLARI KANDIRMAYALIM DOĞRU OLALIM
Coronavirüsü sürecinde insanlık olarak çok önemli dersler çıkardığımıza inanıyorum. Bir kere kimse vazgeçilmez değil. Birçok arkadaşımız, yakınımız bu hastalığa yakalandı, kimi vefat etti..

Sergen Yalçın'dan Gökhan Gönül ve Caner Erkin sözleri!

Artık daha duyarlı, seviyeli ve doğru bir hayat sürmemiz gerekiyor. İnsanları kandırmamalıyız. Başkanımız , bu süreçte elini değil, bütün vücudunu taşın altına soktu. Çok ağır bir sorumluluk yüklendi.

Sergen Yalçın'dan Gökhan Gönül ve Caner Erkin sözleri!

KARIUS'TA İSTEK YOKTU
Kaleci Karius gitti, ağlayacak halimiz yok. Kaleci konusunda bir tereddüt ya da endişe taşımıyorum. Genç kalecilerimiz Utku ve Ersin'i kazanmalıyız. Bunun için de onlara şans vermemiz gerekiyor.

Sergen Yalçın'dan Gökhan Gönül ve Caner Erkin sözleri!

Ben, Utku ve Ersin'e inanıyorum. Futbolcu dediğin arzulu ve istekli olacak. Maalesef Karius'ta bu isteği göremedik. Parayı bahane edip gitti.

Sergen Yalçın'dan Gökhan Gönül ve Caner Erkin sözleri!

GÖKHAN VE CANER'İ KAYBETMEK İSTEMEM
Önümüzdeki sezonun kadrosuyla ilgili net bir planlama yapmadık. Hangi oyuncular gidecek, hangileri kalacak henüz belli değil. Sözleşmeleri sezon sonu bitecek ve 'in durumlarının ne olacağı çok soruluyor. İkisi de istikrarlı ve başarılı. Bu oyuncuları kaybetmek istemem ama her şey sezon sonu netleşir.

Sergen Yalçın'dan Gökhan Gönül ve Caner Erkin sözleri!

İNSANLAR NELER YAŞADIĞIMIZI BİLMİYOR
İki yıl önce yıllık maaş bütçesi 100 milyon Euro olan bir vardı, şimdi ise bütçemiz 35 milyon Euro. Ama bu bizim için bahane olmamalı. Beşiktaş, katıldığı her organizasyonda hedefini en yüksekte tutacak.

Sergen Yalçın'dan Gökhan Gönül ve Caner Erkin sözleri!

Rakiplerimizle aramızdaki farkı daha sıkı çalışarak kapatmaya çalışacağız ve ruhunu geri getireceğiz. k İnsanlar neler yaşadığımızı bilmiyor. Kimi görsem "Hocam var mı?" diyor. Elinde imkanın varsa istediğin transferi yaparsın.

Sergen Yalçın'dan Gökhan Gönül ve Caner Erkin sözleri!

Ben sadece sonuçlarla ilgilenmek yerine, iyi için de mücadele ederim ama günümüzün şartları çok farklı. Artık futbolda başarılı sayılmanız için vizyon, iyi oyun kurgusu, imaj ve iletişim yeterli olmuyor. Herkes tabelaya bakıyor. Kulüp yöneticileri bizi anlıyor ama taraftarlar ve sponsorlar sadece saha sonuçlarıyla ilgileniyor.

Sergen Yalçın'dan Gökhan Gönül ve Caner Erkin sözleri!

Bugüne dek her koşulda yanımızda olan taraftarımızın desteğiyle 'a güzel günler yaşatacağımıza yürekten inanıyorum.

Sergen Yalçın'dan Gökhan Gönül ve Caner Erkin sözleri!
Sergen Yalçın'dan Gökhan Gönül ve Caner Erkin sözleri!
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Sergen Yalçın'dan Gökhan Gönül ve Caner Erkin sözleri!
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