Sergen Yalçın'dan Gökhan Gönül ve Caner Erkin sözleri!

GÖKHAN VE CANER'İ KAYBETMEK İSTEMEM

Önümüzdeki sezonun kadrosuyla ilgili net bir planlama yapmadık. Hangi oyuncular gidecek, hangileri kalacak henüz belli değil. Sözleşmeleri sezon sonu bitecek Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in durumlarının ne olacağı çok soruluyor. İkisi de istikrarlı ve başarılı. Bu oyuncuları kaybetmek istemem ama her şey sezon sonu netleşir.