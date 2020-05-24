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Fenerbahçeli Isla'ya geri dön çağrısı!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin 2017 yılında Serie A ekibi Cagliari'den kadrosuna kattığı Şilili sağ bek Isla'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yıldız isme ülkesinden geri dön çağrısı geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.5.2020 11:27 ABONE OL
Fenerbahçeli Isla'ya geri dön çağrısı!

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Şilili defans oyuncusu Mauricio Isla'nın yeni adresinin ülkesi olması bekleniyor.

39 yaşındaki Şilili file bekçisi Johnny Herrera, Ulitmas Noticias'a yaptığı açıklamada Fenerbahçeli yıldıza çağrıda bulundu ve Universidad de Chile'ye dönmesini istediğini dile getirdi.

9 yıl boyunca Universidad de Chile forması giyen Herrera, ocak ayı transfer döneminde CD Everton'a transfer olmuştu. Isla ise daha önce yaptığı açıklamalarda ülkesine dönmek istediğini dile getirmişti.


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Fenerbahçeli Isla'ya geri dön çağrısı!
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