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attı Deportivo 3 puanı kaptı! 2-1 Ponferradina (MAÇ SONUCU)

2’nci Ligi’nin 36’ncı haftasında evinde Ponferradina konuk etti. Milli futbolcu 'ın 90+5'te attığı golle maçı kazanan taraf Deportivo La Coruna oldu.

DHA
Giriş Tarihi: 27.6.2020 22:18 ABONE OL
Emre Çolak attı Deportivo 3 puanı kaptı! Deportivo La Coruna 2-1 Ponferradina MAÇ SONUCU

İspanya 2'nci Ligi'nin 36'ncı haftasında Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo La Coruna, sahasında Ponferradina'yı konuk etti. Riazaro Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip, 59'uncu dakikada Aizbitarte'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, 90+2'nci dakikada Estrada'nın kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı.

Karşılaşmada son sözü Türk futbolcu Emre Çolak söyledi. 61'inci dakikada Luis Ruiz'in yerine oyuna dahil olan Emre, 90+5'inci dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Emre Çolak, attığı golün ardından yaptığı gol sevinciyle sarı kart gördü.

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Emre Çolak attı Deportivo 3 puanı kaptı! Deportivo La Coruna 2-1 Ponferradina (MAÇ SONUCU)
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