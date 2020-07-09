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1. Lig'in 33. haftasında düdük çalacak hakamler açıklandı

1 Lig'in 33. haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu. , resmi sitesi aracılığıyla ligin sondan bir önceki haftasında görev alacak hakemleri duyurdu.

AA
Giriş Tarihi: 9.7.2020 13:45 ABONE OL
TFF 1. Lig'in 33. haftasında düdük çalacak hakamler açıklandı

TFF 1. Lig'in 33. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 33. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

11 Temmuz Cumartesi:

20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Eskişehirspor: Cihan Aydın

12 Temmuz Pazar:

17.30 İstanbulspor-Osmanlıspor: Özgür Yankaya

17.30 Keçiörengücü-Fatih Karagümrük: Mustafa Öğretmenoğlu

17.30 Altınordu-Giresunspor: Burak Şeker

17.30 Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor: Bahattin Şimşek

17.30 Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ali Şansalan

17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Adana Demirspor: Suat Arslanboğa

17.30 Boluspor-Akhisarspor: Ümit Öztürk

17.30 Adanaspor-Hatayspor: Yiğit Arslan

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TFF 1. Lig'in 33. haftasında düdük çalacak hakamler açıklandı
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