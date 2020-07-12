Mehmet Ekici gitti aslan pusuda

Sakatlığı süren Mehmet Ekici'nin tedavisi için Almanya'ya gitmesine izin verildi. Sarı-lacivertli yönetim, sözleşmesi bu sezon biten 30 yaşındaki oyuncu ile bir görüşme yaparak,dedi. Son Çaykur Rize maçına yetişme ihtimali bulunan milli futbolcu içinnabız yokladıkları öğrenildi.kadroya giremeyen Alper Potuk, yabancı kuralının kendisi üzerinden tartışılmasına tepki gösterdi. 29 yaşındaki oyuncu, "Kariyerim boyunca 10 hocayla çalışıp birçok yıldız oyuncunun arasında 25-30 maç ortalamasıyla sahadaydım. Yattığım yerden para kazanmak amacında olsaydım,Türk futboluna hangi kural gelirse gelsin 10 yıl daha oynamaya devam edeceğim" dedi.