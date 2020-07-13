Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hüseyin Çimşir kimdir? Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

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2019 – 2020 Süper Lig Dozer Cemil sezonunun şampiyonluk adayları arasında yer alan , 62 puanla en yakın rakibi Başakşehir yakından takip etmeyi sürdürüyor. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda da başarılı bir dönem geçiren karadeniz fırtınası 2019-2020 Süper Lig sezonunu da şampiyon olarak kapatmayı hedefliyor. Öte yandan 2 Ocak 2020 tarihinden bu yana bordo-mavili ekibin teknik direktörlüğünü üstlenen ve bir dönem futbolcu olarak Trabzonspor’da forma giyen ’e ilişkin detaylar futbolseverlerce merak edilerek Hüseyin Çimşir kimdir, kaç yaşında, , hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıt arıyor. İşte Hüseyin Çimşir biyografisi…

Giriş Tarihi: 14.7.2020 00:19 Son Güncelleme: 14.7.2020 00:19 ABONE OL
Hüseyin Çimşir kimdir? Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig'in 2019 – 2020 Dozer Cemil Sezonu'nda oldukça iyi bir performans sergileyen ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan , ligde sahip olduğu 62 puanla birlikte rakibi Başakşehir'i yakından izlemeyi sürdürüyor. Karadeniz kalan müsbakalarda puan kaybı yaşamadan adını Süper Lig'in 2019-2020 sezonu şampiyonu olarak yazdırmayı hedefliyor. Diğer yandan geçtiğimiz Ocak ayından bu yana karadeniz fırtınasında teknik direktör olarak görev alan 'e lişkin bilgiler futbolseverler tarafından merak edilerek Hüseyin Çimşir kimdir, kaç yaşında, , hangi takımlarda oynadı? soruları hakkında bilgi sahibi olmak adına araştırmalar yapılmaya devam ediyor.

HÜSEYİN ÇİMŞİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Bir dönem bordo- mavili ekipte futbolcu olarak da forma giyen teknik direktör Hüseyin Çimşir'e ilişkin detaylar şöyle;

Hüseyin Çimşir kimdir? Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

(d. 26 Mayıs 1979, Araklı), Türk futbolcu ve teknik direktör. Orta saha pozisyonunda görev aldığı futbolculuk kariyerini sonlandırmış olup, günümüzde 'un teknik direktörlüğünü yapmaktadır.

Futbola Trabzonspor altyapısında başladı. A Takıma alındı. Igor Nikolovski karşılığında Sakaryaspor takımına verildi. Sonra Antalyaspor takımında forma giydi. Tekrar Trabzonspor'a döndü. 2008-2009 futbol sezonu dahil Trabzonspor'da mücadele eden ve bir dönem kaptanlık yapan Hüseyin, 2008-2009 sezonu ardından sözleşmesi bitince Trabzonspor!dan ayrılmıştır. Dinamo Tiflis ve birçok Anadolu takımından teklif almış, ancak Bursaspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Bursaspor'un şampiyon kadrosunda yer almıştır.

Hüseyin Çimşir kimdir? Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Futbolculuk hayatında, basit ama yararlı oyunuyla Türk millî takımına kadar yükselmiştir. Özellikle hakemin verdiği beğenilmeyen kararlar sonucunda gösterdiği agresif hareketleriyle tanınmıştır. 2007-2008 sezonunda Fenerbahçe maçında yaptığı hatalardan dolayı taraftarının hedef tahtası haline gelmiş, o tarihten sonra bir türlü taraftarın tepkisinden kurtulamamıştır; bu durum yönetimde de istenmeyen adam olmasına zemin hazırlamıştır. Trabzonspor teknik direktörü Hugo Broos tarafından oyunu beğenilmiş ve takıma döndürülmesi istenmiş, ancak bu düşüncesi Trabzonspor yönetimi tarafından kabul görmemiştir.

Takım için yaptıklarına rağmen kendine haksızlık yapıldığını belirterek "Trabzonspor'un bünyesine henüz 8 yaşında girdim. 30 yaşına gittim. Yani 22 yıldır bu kulübün içindeyim. Ne yazık ki kendimi belli çevrelere sevdiremedim. Artık burada kalmamın anlamı yok. Futbol hayatımın son dönemini Yurt dışında oynayarak ve huzur içinde sürdürmek istiyorum. Bunun için de gelecek sezon takımdan ayrılacağım." diyerek açıklamıştır. Ayrıca bu Trabzonspor'dan ayrılışının sebebi olarak da görülmektedir.

Hüseyin Çimşir kimdir? Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

2012-13 sezonunun sonunda futbolu bırakarak Trabzon Akçaabat FK U14 takımında ilk teknik direktörlük görevine başladı.

2013-2014 yılları arasında Akhisar Belediyespor, 2015-2017 yılları arasında Osmanlıspor, 2017 yılında Konyaspor ve 2018-2019 yılları arasında 'da yardım antrenör olarak görev yaptı.

30 Aralık 2019 tarihinde Ünal Karaman'ın istifa etmesi üzerine Trabzonspor teknik direktörlüğü görevine getirildi.

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Hüseyin Çimşir kimdir? Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
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