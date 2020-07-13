Hüseyin Çimşir kimdir? Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig'in 2019 – 2020 Dozer Cemil Sezonu'nda oldukça iyi bir performans sergileyen ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan Trabzonspor, ligde sahip olduğu 62 puanla birlikte rakibi Başakşehir'i yakından izlemeyi sürdürüyor. Karadeniz kalan müsbakalarda puan kaybı yaşamadan adını Süper Lig'in 2019-2020 sezonu şampiyonu olarak yazdırmayı hedefliyor. Diğer yandan geçtiğimiz Ocak ayından bu yana karadeniz fırtınasında teknik direktör olarak görev alan Hüseyin Çimşir'e lişkin bilgiler futbolseverler tarafından merak edilerek Hüseyin Çimşir kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? soruları hakkında bilgi sahibi olmak adına araştırmalar yapılmaya devam ediyor.

HÜSEYİN ÇİMŞİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Bir dönem bordo- mavili ekipte futbolcu olarak da forma giyen teknik direktör Hüseyin Çimşir'e ilişkin detaylar şöyle;