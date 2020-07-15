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'dan 'yi sevindiren Schürrle açıklaması!

'nin gündeminde olan yıldız isim konusunda, 'dan sevindirici haber geldi. Kulübü, Alman yıldızın takımdan ayrıldığını duyurdu. Fenerbahçe'nin ilerleyen günlerde resmi adımlar atması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 15.7.2020 14:03 Son Güncelleme: 15.7.2020 14:04 ABONE OL
Borussia Dortmund'dan Fenerbahçe'yi sevindiren Schürrle açıklaması!

Fenerbahçe'nin transfer gözdesi konumunda bulunan Andre Schürrle'den müjdeli haber geldi. Borussia Dortmund resmi siteden yaptığı açıklamada 29 yaşındaki futbolcuya veda etti.

Dortmund'dan ayrılık süreci hakkında konuşan Schürrle, "Harika yılları geride bıraktık ve hem benim hem de kulüp için yeni opsiyonları değerlendirme zamanı geldi" dedi.



Transfer limiti kuralına uyma konusunda titiz davranan Fenerbahçe yönetimi bonservisi elinde olan isimlere ağırlık verecek. Bu kapsamda düğmeye basacak olan sarı-lacivertli kurmaylar bir süredir temaslarını sürdürdüğü Andre Schürrle ile görüşmeleri hızlandıracak.

NURİ ŞAHİN'DEN BİLGİ ALMIŞTI!
Yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'ye transferine kesin gözüyle bakılan Nuri Şahin, Andre Schürrle'ye sarı-lacivertli takım hakkında olumlu bilgiler verdi.

İSTANBUL'A GELMEYE SICAK BAKIYOR!
Kariyerinde yeni bir başlangıç yapma amacında olan Alman yıldızın da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

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Borussia Dortmund'dan Fenerbahçe'yi sevindiren Schürrle açıklaması!
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