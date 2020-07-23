Fırtına gibi geçti

H

Süper Lig'de bitime bir hafta kalagörevinden ayrılan teknik direktör Hüseyin Çimşir de 2012-13 sezonundan bu yana görev yapan son 10 teknik adam arasında en iyi puan ortalamasını yakalayan isim oldu. Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından ligin ikinci yarısında göreve gelen 41 yaşındaki hoca,Çimşir, skandal hakem hatalarına rağmen 16 lig maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 1.88 puan ortalaması yakalayarak en başarılı isim oldu.. Halilhodzic 8 mücadelede takımın başında kalırken, 1.12'lik puan ortalaması yaptı.Şampiyonluk yarışında istediği sonucu elde edemeyen Trabzonspor, bu sezon 33 haftalık süreçte 8 kez liderlik koltuğunda oturdu. Bu haftaların hepsinde Hüseyin Çimşir takımın başındaydı. Çimşir ile bordo-mavili takım 7 haftayı ikinci, 1 haftayı ise 3. sırada tamamladıbaşarılıydı... Çok kritik bir dönemde görevi aldı. Yarışın içerisinde olan bir takımın başına geçti ve aynı istikrarda devam etti. Bireysel oyuncu performanslarının düşüşü ile bir sorun ortaya çıktı. Hakemler de hep bizim aleyhimize çalıştı. Hem yardımcı antrenörken hem de hoca olarak görev yaparken çok büyük bir katkı verdi. Oyuncu yapısıyla alakalı bir sorun oldu. Oyuncu performansları normal kalabilseydi şampiyon yapacaktı.Ben gelecek adına çok şey kazandığını düşünüyorum. İnşallah gelecek yıllarda bu takımın başına tekrar gelecektir