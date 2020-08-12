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'ın yeni takımı belli oldu! Getafe...

2015 yılından beri futbol hayatını yurt dışında sürdüren gurbetçi futbolcu , önümüzdeki sezon ekiplerinden Getafe'de forma giyecek.

Giriş Tarihi: 12.8.2020 21:44 Son Güncelleme: 12.8.2020 22:09 ABONE OL
Enes Ünal'ın yeni takımı belli oldu! Getafe...

Bursaspor altyapısından yetişen ve burada profesyonel olan Enes Ünal, 2015 yılında 4,4 milyon Euro karşılığında Premier Lig devi :manchester City'e transfer oldu. Manchester City'de forma şansı bulamayan Enes Ünal, sırasıyla Genk, NAC Breda ve Twente'ye kiralandı. Kiralık olarak geçirdiği 3 sezonun ardından İspanya ekibi Villarreal 14 milyon Euro karşılığında Enes Ünal'ı kadrosuna kattı. Villarreal'in de kiraladığı milli yıldızımız 1 sezon Levante'de 2 sezon ise Real Valladolid'de forma giydi. Enes Ünal, Real Valladolid formasıyla geçtiğimiz sezon 37 maçta görev aldı ve 8 gol 2 asistlik performans gösterdi.

Enes Ünal, önümüzdeki sezonu bir başka La Liga ekibi Getafe'de geçirecek.

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Enes Ünal'ın yeni takımı belli oldu! Getafe...
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