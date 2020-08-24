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'den 'a 3 yıllık imza

Son dakika... çalışamalarını sürdüren , Altınordu'nun genç oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar 21 yaşındaki oyuncu için ekibine 150 bin euro ödeyecek. Ayrıca bir sonraki satıştan da yüzde 20 pay verilecek.

Giriş Tarihi: 24.8.2020 22:37 Son Güncelleme: 24.8.2020 23:07 ABONE OL
Atakan Üner'den Beşiktaş'a 3 yıllık imza

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir oyuncuya daha imza attırdı.

Daha önce Kayserispor'dan Mensah, Alanyaspor'dan Welinton ve Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren N'Sakala ile sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, Altınordu forması giyen Atakan Üner'i de kadrosuna kattı.

21 yaşındaki futbolcu için İzmir ekibine 150 bin euro ödeneceği, ayrıca bir sonraki satıştan da yüzde 20 pay verileceği ifade edildi.

Genç kanat oyuncusu, Beşiktaş'a 3 yıllık imza attı.

Atakan Üner, geçtiğimiz sezon Altınordu formasıyla 28 maça çıkarken, 4 gol 8 asistlik katkı sağladı.

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Atakan Üner'den Beşiktaş'a 3 yıllık imza
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