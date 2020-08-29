Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Montero Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları

Montero 'ta! İşte sözleşme detayları

İspanyol ekibi işle satın alma opsiyonu nedeniyle uzayan pazarlıklarda orta yolu bulan yönetimi, Montero transferini bitirdi. 21 yaşındaki stoper resmi sözleşmeye imza attı. İşte anlaşmanın detayları.

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 29.8.2020 ABONE OL
Montero Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş'ta beklenen stoper transferi sonunda gerçekleşiyor... PAOK maçında defanstaki hatalar sonrası çalışmalarını hızlandıran siyah-beyazlılar, Atletico Madrid'in 21 yaşındaki savunmacısı Francisco Montero'yu renklerine bağlıyor.

Hem sol stoper hem sol bek oynayabilen genç oyuncuyu ikna eden Beşiktaş yönetimi, İspanyol kulübüne de maaşına karşılık 1 yıllık kiralama teklifi sundu ve bu konuda anlaşıldı. İki kulüp arasındaki görüşmeler 'satın alma opsiyonu' nedeniyle uzadı.

YÜZDE 50'Sİ 4.5 MİLYON EURO
Madrid ekibi önce sözleşmeye opsiyon ekletmek istemedi ancak Beşiktaş'ın bonservisinin yüzde 50'sine 4.5 milyon Euro önermesi sonrası gelecek sezon için satın alma opsiyonu üzerinden de el sıkışıldı. Montero ise yıllık 775 bin Euro alacak. Dün resmi sözleşmeyi imzalayan genç futbolcu, Atletico Madrid'in de ıslak imzayı atmasının ardından bugün akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.

KORUYUCU GÖZLÜK
Mart 2017'de aldığı bir darbe sonrasında retinasında yırtık oluşan ve bir operasyon geçiren 1.85 boyundaki Montero, maçlara koruyucu gözlük ile çıkıyor.

MONTERO KİMDİR?
İSPANYA dışında daha önce oynamayan Montero, geçen sezon kiralık forma giydiği Deportivo La Coruna'da 31 maça çıktı. Atletico Madrid formasını 48 kez taşıyan İspanyol futbolcu, bir kez de İspanya U21 Milli Takımı'nda görev yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Usta oyuncu Fatma Girik öldü iddiaları doğru mu? Açıklama geldi! Fatma Girik sağlık durumu nasıl, öldü mü?
SON DAKİKA: 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim olacak mı?
Şevket Çoruh ‘Kavuğu’ hak ediyor mu? Rasim Öztekin ‘Kavuğu’ Şevket Çoruh’a devredeceğini açıklamıştı…
SON DAKİKA HABER | 28 Ağustos 2020 Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Günlük tablo ile Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum!
Son dakika haberi | Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar: 28 Ağustos 2020 Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, düşecek mi?
Yoğun bakımda yürek sızlatan 'koronavirüs' mücadelesi: Ne olur beni uyandırın
SON DAKİKA | Şiar Kılıç vahşice katledilmişti... Müge Anlı'da Şiar cinayetinin perde arkası gün yüzüne çıktı!
Tuba Büyüküstün’ün küçük egosu!
SON DAKİKA HABER | Musa Dinç'in ardından bir skandal daha! Ferhan Şensoy'un kitabındaki skandal ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekti...
SON DAKİKA: Kredi faiz oranları kadar? Güncel Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...
ARKADAŞINA GÖNDER
Montero Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA