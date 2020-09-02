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'dan için yeni teklif

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , forvet arayışlarını da sıklaştırdı. Bordo-mavililerin son gözdesi ise bonservisi İtalyan ekibi Sassuolo'da olan Danimarkalı forvet . Fırtına 21 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için yeni bir teklif sundu.

Giriş Tarihi: 2.9.2020 23:30 Son Güncelleme: 2.9.2020 23:32 ABONE OL
Trabzonspor'dan Jens Odgaard için yeni teklif

Gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Trabzonspor, forvet hattı için girişimlerini sıklaştırdı.

Bordo-mavililer Danimarkalı futbolcu Jens Odgaard için girişimlerini sıklaştırdı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Fırtına bonservisi Serie A ekiplerinden Sassuolo'da bulunan 21 yaşındaki Jens Odgaard için yeni bir teklif sundu.

SÖRLOTH TAKTİĞİ

Haberde, Trabzonspor'un Jens Odgaard'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Bordo-mavililer gösterdiği performans ile Avrupa devlerinin transfer listesine giren Sörloth'u Premier Lig ekiplerinden Cyrstal Palace'dan satın alma opsiyonu ile 2 yıllık kiralamıştı.

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Trabzonspor'dan Jens Odgaard için yeni teklif
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