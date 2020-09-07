Falcao hayalindeki takımı açıkladı!

Galatasaray'ın 34 yaşındaki forveti Radamel Falcao katıldığı bir YouTube programında geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Kolombiyalı golcü, sarı-kırmızılılar ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra ABD'ye transfer olmak istediğini duyurdu.

Falcao, "Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmem var. Sonrasında Inter Miami'ye gitmek istiyorum. Çünkü, orada birçok Kolombiyalı var ve Miami bana Kolombiya'yı hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

"TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPACAĞIM"

Falcao, futbolu yakın zamanda bırakmayacağını dile getirerek, "Bir süre daha oynamayı düşünüyorum ama bazen gelecek ile ilgili de hayaller kuruyorum. Sanırım teknik direktörlük yapmayacağım. Futbolla ilgili işler yürütebilirim. Sportif direktör olabilirim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

"GENÇ OYUNCULARA..."

Kolombiyalı yıldız, "Oyuncu menajerliği konusunu da düşündüm. Tecrübeli bir futbolcu olarak genç oyunculara kariyerleri konusunda yardım edebilirim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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