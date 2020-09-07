Son dakika: Galatasaray'da 4 ismin lisansı çıktı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, şimdiye dek 6 ismi kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar, TFF'nin yaptığı kural değişikliğinin ardından 4 yeni transferine lisans çıkarttı. Aslan'da Oğulcan Çağlayan, Arda Turan, Emre Kılınç ve Fatih Öztürk'ün isimleri TFF'ye bildirildi. Sarı-kırmızılılarda Omar ve Kerem Aktürkoğlu'nun lisansları ise henüz çıkartılmadı.
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