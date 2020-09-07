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'dan dev takas!

Son dakika haberleri | Önümüzdeki sezon için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transferde yaşanan suskunluk taraftarları düşündürüyor. Orta saha takviyesi için geri sayıma geçen Aslan'da flaş bir gelişme yaşandı. , yıldız ismi gözden çıkartırken yerine eski gözdesini getirecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 7.9.2020 10:03 Son Güncelleme: 7.9.2020 10:05 ABONE OL
Transferde son dakika: Galatasaray'dan dev takas!

Hatayspor maçında hücum hattının yavaş kalması, hızlı kanat oyuncusu ihtiyacını tekrar gözler önüne serdi.

Transferde son dakika: Galatasaray'dan dev takas!

Geçen sezonun ikinci yarısında bu açığı Onyekuru ile kapatan Sarı-Kırmızılar, Nijeryalı futbolcu konusunda bir türlü Monaco ile uzlaşabilmiş değil.

Transferde son dakika: Galatasaray'dan dev takas!

Bunun üzerine rota yine tanıdık bir isme çevrildi: Bruma. Fatih hoca, eski öğrencisi olan Portekizli yıldızın alınmasını istiyor.

Transferde son dakika: Galatasaray'dan dev takas!

Geçtiğimiz günlerde Terim'in doğum gününü kutlayan futbolcular arasında yer alan ve İmparator ile iyi ilişkisi devam eden Bruma konusunda 'ye takas teklifi yapılacak.

Transferde son dakika: Galatasaray'dan dev takas!

yönetimi, şu anda 'nda bulunan ve EURO 2020'de de mutlaka boy göstermek isteyen 'i 'ye teklif edecek.

Transferde son dakika: Galatasaray'dan dev takas!

'da kalması halinde düzenli oynaması imkansız gözüken Babel, 'na çağrılmak için istikrarlı forma giymek zorunda. Dolayısıyla tecrübeli futbolcu ülkesine gitmeye sıcak bakıyor.

Transferde son dakika: Galatasaray'dan dev takas!

2017'DE 15 MİLYONA GİTTİ

'ın önceliği elbette bonservisiyle birlikte Babel'i verip Bruma'yı almak. Fanatik'in haberine göre ekibinin buna sıcak bakmaması durumunda 1 seneliğine takas teklifi sunulacak.

Transferde son dakika: Galatasaray'dan dev takas!

Geçen sezon 18'i lig olmak üzere toplam 31 resmi maça çıkan Bruma, 5 gol, 4 asistlik performans gösterdi. 25 yaşındaki Portekizli futbolcu, 2017'de bonuslar dahil yaklaşık 15 milyon Euro'ya Leipzig'e gitmişti.

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Galatasaray'dan dev takas!
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