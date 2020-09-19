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hangi kanalda canlı izlenecek? maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 2. haftasında , sahasında Fraport TAV 'u ağırlayacak. İlk hafta Beşiktaş, Trabzonspor karşısında galibiyet alırken Antalyaspor da sahasında Gençlerbirliği'ni mağlup etmişti. Üç puan için önem arz eden mücadele yaklaştıkça, canlı yayın kanalı ve diğer birçok bilgi de merak ediliyor. Bu noktada, ' hangi kanalda canlı izlenecek?' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 19.9.2020 12:26 ABONE OL
Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de heyecan sürüyor. 2. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya gelecek. İlk hafta üç puan alan iki takım da galibiyet parolası ile sahada yer alacak. Zorlu geçmesi beklenen mücadele yaklaştıkça 'Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda canlı izlenecek?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Bu sezon Vodafone Park'ta oynanacak ilk maç olan Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Hasic, Ljajic, Mensah, Boyd, Larin

Antalyaspor: Boffin, Eren, Kudryashov, Veysel, Sangare, Hakan, Fredy, Bünyamin, Amilton, Doğukan, Jahovic

Süper Lig'e deplasmandaki 3-1'lik Trabzonspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, yeni sezonun ilk iç saha maçına Antalyaspor karşısında çıkacak. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup ve Kevin N'Koudou'nun yanı sıra yeni transferler Josef de Souza ve Montero forma giyemeyecek. Geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu mücadelede de takımının başında sahada olamayacak ve siyah-beyazlıların başında Yardımcı Antrenör Murat Şahin olacak.

2 MAÇTIR KAYBEDİYOR

Sezon başında hazırlık maçında Antalyaspor'u 3-0'la geçen Beşiktaş, lig maçlarında ise rakibine son 2 iç saha karşılaşmasında mağlup oldu. Şenol Güneş'in takımın başında olduğu 2018-2019 sezonunda Antalyaspor'a sahasında 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında da rakibine 2-1 kaybetti. 2 takım bugüne kadar 56 kez karşı karşıya gelirken, bu karşılaşmalarda Beşiktaş 39 galibiyet aldı. 9 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, Antalyaspor 8 karşılaşmada sahadan 3 puanla ayrıldı. Beşiktaş'ın sahasında oynanan mücadelelerde ise siyah-beyazlılar 22 kez kazanırken 3 mücadelede eşitlik bozulmadı. Antalyaspor, 2'si son 2 sezonda olmak üzere toplamda 3 kez kazanmayı başardı. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ceyhun Sesigüzel yapacak..

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Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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