Rosenborg - Alanyaspor | CANLI

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Alanyaspor, deplasmanda Norveç ekibi Rosenborg ile karşılaşıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanan eşleşmede mücadeleden galip olarak ayrılan taraf, play-off turuna yükselecek. Mücadeleyi, sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.



İŞTE MÜCADELENİN 11'LERİ

ROSENBORG: Hansen, Konate, Eyjolfsson, Reginiussen, Hedenstad, Konradsen, Skjelbred, Zachariassen, Holse, Islamovic, Adegbenro

ALANYASPOR:Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih, Salih, Davidson, Efecan, Bakasetas, Bareiro









ALANYASPOR TURU GEÇMESİ HALİNDE MURA-PSV EINDHOVEN EŞLEŞMESİNİN GALİBİYLE KARŞILAŞACAK

Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar sonrası tek maç eleme sistemiyle oynanan maçları kazanan takımlar direkt play-off turuna yükselecek. Alanyaspor da Rosenborg maçını kazanması durumunda Slovenya'nın Mura takımıyla Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.

LİGE İYİ BAŞLADI

Geçen yıl oldukça başarılı bir sezon geçiren Aytemiz Alanyaspor ligi 5'inci sırada tamamlamış ve tarihinde ilk kez adını UEFA Avrupa Ligi ön eleme turuna yazdırmıştı. Bu sezon da lige iyi başlayan turuncu yeşilli takım hiç gol yemediği ilk iki maçtan da galip ayrılmayı bildi.

KAFİLEDE 23 KİŞİ VAR

Aytemiz Alanyaspor UEFA Avrupa Ligi maçı için Norveç'e 23 kişilik kadroyla gidiyor. Norveç'e giden kafilede; Jose Marafona, Ufuk Ceylan, Juanfran, Onur Bulut, Steven Caulker, Georgios Tzavellas, Moubandje, Fatih Aksoy, Ceyhun Gülselam, Emanuel Siopis, Salih Uçan, Berkan İsmail Kutlu, Efecan Karaca, Tasos Bakasetas, Davidson, Mustafa Pektemek, Bareiro, Babacar, Ahmet Gülay, Tayfur Bingöl, Efkan Bekiroğlu, Umut Güneş ve Hasan Ayaroğlu yer alıyor.

ALANYASPOR, 28. TÜRK EKİBİ

Bu ekiplerden Aytemiz Alanyaspor, geçen sezon ilk defa Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak 28. Türk ekibi olacak Alanyaspor, 3. eleme turunda yarın Norveç'te Rosenborg'a konuk oluyor.

TÜRK TAKIMLARINDAN 567 KARŞILAŞMA

Organizasyonda, sezon bazında 24 sezonla Fenerbahçe, maç sayısında ise 120 karşılaşmayla Beşiktaş, en fazla ligde yer alan ekipler oldu.

Türk ekipleri, 567 maça çıktığı UEFA Avrupa Ligi'nde 218 galibiyet, 138 beraberlik ve 211 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 768 gol atan Türk temsilcileri, kalelerinde 774 gol gördü.

EN FAZLA GALİBİYET BEŞİKTAŞ'TAN

UEFA Avrupa Ligi'nde 120 maça çıkan Beşiktaş, bu yıl 20. kez yer alacağı organizasyonda Türk ekipleri içinde 53 galibiyetle en fazla galibiyet alan ekip konumunda bulunuyor.