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N’Koudou’dan mesaj var: Daha güçlü döneceğim

“Talihsiz bir sakatlığım oldu. Milli arada açığımı kapatmak ve fiziksel olarak iyi duruma gelmek için çok çalışıyorum”

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 11.10.2020 ABONE OL
N’Koudou’dan mesaj var: Daha güçlü döneceğim

"Yakında herkese arzu ettikleri N'Koudou'yu izlettireceğim. Bana inanan ve güvenen hiç kimse mahcup olmayacak"
Siyah-beyazlılarda uzun süredir durumu tartışma konusu olan ve transfer teklifleri almasına rağmen takımda kalan Georges-Kevin N'Koudou, geleceğe dair umut veren açıklamalar yaptı. Sakatlığı sebebiyle bu sezon sadece Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PAOK'a karşı sahada yer alan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, arkadaşlarıyla yaptığı sohbette, "Geçen sezonun son bölümünde performansımı yükseltmiştim. Yeni sezona da aynı istekle başladım ancak talihsiz bir sakatlığım oldu. Bir süredir takımla çalışıyordum ama sahalara tam hazır olmadan dönmem uygun görülmedi. Milli arada tüm açığımı kapatmak ve fiziksel olarak çok daha iyi duruma gelmek için çalışıyorum. Yakında daha güçlü döneceğim ve herkese arzu ettikleri N'Koudou'yu izlettireceğim. Bana inanan, güvenen hiç kimseyi mahcup etmeyeceğim" diye konuştu. Fransız futbolcunun adı lisansı askıya alınacak isimler arasında uzun süre geçse de yönetim ve teknik heyetin kararıyla son anda kadroda kalmıştı.

N’Koudou’ya Bristol City talip

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N’Koudou’dan mesaj var: Daha güçlü döneceğim
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