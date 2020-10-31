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Son dakika: 'ın maçı kamp kadrosu belli oldu

'in 7. haftasında sahasında 'u konuk edecek olan 'ın kamp kadrosu belli oldu. cezalısı Josef'in yanı sıra sakatlıkları devam eden , Hasic, N'Koudou ve kadroda yer almadı.

Giriş Tarihi: 31.10.2020 19:17 Son Güncelleme: 31.10.2020 19:27 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 7'nci haftasında yarın sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam eden idman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Öte yandan siyah-beyazlı ekipte, yarınki maçın kadrosu da belli oldu. Kırmızı kart cezalısı Josef'in yanı sıra sakatlıkları devam eden Gökhan Töre, Hasic, N'Koudou ve Atakan Üner kadroda yer almadı.

İşte kadroda yer alan isimler...

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Son dakika: Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
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