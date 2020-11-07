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İşte 'un takıma yaptığı motivasyon konuşması

Teknik Direktörü öğrencilerine mesaj verdi. 'u yenmesi halinde ligde son 11 yılın en iyi başlangıcına imza atacak olan sarı-lacivertlilerde oyuncularını motive etmek isteyen genç hoca, "Hedef şampiyonluk, kazanmak zorundayız" dedi.

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 7.11.2020 ABONE OL
İşte Erol Bulut'un takıma yaptığı motivasyon konuşması

Süper Lig'de oynadığı 7 karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan ve son 4 maçını kazanan Fenerbahçe, gözünü yeni bir seriye çevirdi.

2009-10'da Daum ile 8'de 8 yaparak 24 puan toplayan sarı-lacivertliler, o günden sonra ilk 8 haftalar itibariyle en fazla 19 puanı görmüştü. Kanarya, bugün galip gelirse 20 puana ulaşacak ve son 11 sezonun en iyi başlangıcına imza atacak. Yakaladıkları çıkışı sürdürmek isteyen teknik direktör Erol Bulut, öğrencilerini motive etmek amacıyla, "En iyisi için oynayın" dedi.

'RAKİBİN DURUMU SİZİ YANILTMASIN'
Konyaspor'un güçlü bir takım olduğunu hatırlatan 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Rakibimiz son haftalarda kötü sonuçlar alsa da bu sizi yanıltmasın. Çok dikkatli olmalı ve çıkışımızı sürdürmeliyiz. Hedefimiz şampiyonluk. Bunun için kazanmaktan başta yolumuz olamaz. Size güveniyorum. Bu ligin en iyisi olduğumuzu herkese gösterelim. Kazanalım ve 11 yıl sonra en iyi başlangıcımızı yapalım" diye konuştu.

A PLANI PEROTTİ B PLANI CİSSE!
Fenerbahçe'de önceki gün kasık ağrısı nedeniyle idmanı yarıda bırakan Jose Sosa, dünkü antrenmanı da tamamlayamadı. Teknik direktör Erol Bulut, Sosa'nın yokluğunda kadroda mecburi revizyona gidecek. A planı; Gustavo-Ozan ikilisinin önünde Pelkas, solunda Perotti oynayacak. B planında ise Cisse en ileride görev alacak. Samatta da sol kanada çekilecek.

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İşte Erol Bulut'un takıma yaptığı motivasyon konuşması
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