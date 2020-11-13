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'nin test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu

Son dakika haberi: , 'da forma giyen 'nin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 13.11.2020 14:35 Son Güncelleme: 13.11.2020 15:05 ABONE OL
Norveç Futbol Federasyonu Omar Elabdellaoui'nin test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu

Norveç Futbol Federasyonu, Galatasaray'da forma giyen Omar Elabdellaoui'nin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Norveç Futbol Federasyonu, Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

14 GÜN KARANTİNADA KALACAK

En az 14 gün izole şekilde karantinada olacak olan Omar Elabdellaoui, Galatasaray'ın oynayacağı Kayserispor ve Rizespor maçlarında forma giyemeyecek.

G.SARAY'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Ülkesinde milli takımıyla kampta olan bir oyuncumuzun, orada yapılan Covid 19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Milli takım sağlık heyeti ile kulübümüz sağlık heyeti, oyuncumuzun gerekli sağlık protokolünü uygulamaya başlamıştır.

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Norveç Futbol Federasyonu Omar Elabdellaoui'nin test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu
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