Genç futbolcunun hocası açıkladı! “Beşiktaş ve Fenerbahçe peşinde”

"BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ ÇOK CİDDİYDİ"

Doğukan İnci için sezon öncesi Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer teklifi aldıklarını ifade eden Tolungüç, "Doğukan için Beşiktaş'ın teklifi çok ciddiydi ve iki kulüp arasında görüşmeler oldu. Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'ne son anda kalınması ve beklentilerin değişmesi nedeniyle bu transfer olmadığını düşünüyorum. Belki de Beşiktaşlı yetkililerin Doğukan'ı 1 yıl daha izleyelim düşüncesi olabilir.