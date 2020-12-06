Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Genç futbolcunun hocası açıkladı! “Beşiktaş ve Fenerbahçe peşinde”

Genç futbolcunun hocası açıkladı! “ ve peşinde”

Son dakika haberleri... 'in iki devi Beşiktaş ve , Türk futbolunun gelecek vadeden ismi için karşı karşıya. Genç futbolcunun , iki kulüpten de teklif aldıklarını açıkladı. İşte o isim ve detaylar... Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 6.12.2020 11:49 Son Güncelleme: 6.12.2020 12:07 ABONE OL
Genç futbolcunun hocası açıkladı! “Beşiktaş ve Fenerbahçe peşinde”

Yaz dönemini oldukça hareketli geçiren ile az ama öz takviyeler yapan 'ın sezon başında transferde karşı karşıya geldiği öğrenildi.

Genç futbolcunun hocası açıkladı! “Beşiktaş ve Fenerbahçe peşinde”

'de yabancı kuralının değişecek olması nedeniyle gelecek vadeden Türk oyunculara yönelen iki ekibin, performansıyla dikakt çeken genç futbolcuya teklifinde bulundukları ortaya çıktı.

Genç futbolcunun hocası açıkladı! “Beşiktaş ve Fenerbahçe peşinde”

Bu ismin Karşıyaka forması giyen olduğu belirtilirken, 21 yaşındaki genç golcünün Soner Tolungüç de teklifleri doğruladı.

Genç futbolcunun hocası açıkladı! “Beşiktaş ve Fenerbahçe peşinde”

Radyospor'a konuşan Tolungüç, " çok önemli bir çıkış yakaladı. Doğukan'ın ismi büyük takımlarla da anıldı, bu takımlardan teklifleri de geldi. Doğukan'ın şu anda da her maçını Avrupa kulüplerinden scoutlar izliyor." dedi.

Genç futbolcunun hocası açıkladı! “Beşiktaş ve Fenerbahçe peşinde”

"BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ ÇOK CİDDİYDİ"
için sezon öncesi ve 'den teklifi aldıklarını ifade eden Tolungüç, "Doğukan için Beşiktaş'ın teklifi çok ciddiydi ve iki kulüp arasında görüşmeler oldu. Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'ne son anda kalınması ve beklentilerin değişmesi nedeniyle bu transfer olmadığını düşünüyorum. Belki de Beşiktaşlı yetkililerin Doğukan'ı 1 yıl daha izleyelim düşüncesi olabilir.

Genç futbolcunun hocası açıkladı! “Beşiktaş ve Fenerbahçe peşinde”

"F.BAHÇE'NİN GÜNDEMİNE TAHİR KARAPINAR GETİRMİŞ"
Doğukan için dışında 'den de teklif geldi. Doğukan'ı Fenerbahçe'nin gündemine o dönem Hoca getirmiş. 'nin Fenerbahçe ve Beşiktaş'a transferi gerçekleşmedi. Doğukan'ın transferinde önemli olan kulübümüzün ve oyuncunun ortak menfaati. Oyuncularda zaman zaman iniş çıkışlar olabilir. Doğukan bu sezon 4 gol attı, gollerine daha da devam edecektir." diye konuştu.

Genç futbolcunun hocası açıkladı! “Beşiktaş ve Fenerbahçe peşinde”

DOĞUKAN İNCİ KİMDİR?
11 Mart 1999'da 'de dünyaya gelen Doğukan, futbola 2011 yılında altyapısında başladı. 2 yıl Buca'da forma giyen Doğukan, 2013 yılında Altınordu'ya oldu. Alt yaş gruplarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, 2015'te Karşıyaka'nın yolunu tuttu, 2018 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı.

Genç futbolcunun hocası açıkladı! “Beşiktaş ve Fenerbahçe peşinde”

2017-2018 sezonunda A takıma yükselen Doğukan, ilk sezonunda 10 maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti. 2018-2019 sezonunda formayı kapan başarılı oyuncu, 29 maçta 6 gol atmayı başardı. 2019-2020 sezonunda 26 maçta 14 gol atan Doğukan bu sezon da 11 maçta 4 gol attı. Doğukan'ın Kaf-Kaf'la 31 Mayıs 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Üç gün önce eşini kaybetmişti... Yaşar Alptekin'den itiraf geldi!
SON DAKİKA | Böyle öksürüyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtisi olan kuru öksürük kendini belli ediyor...
Son dakika: Altında tarihi düşüş! Altın fiyatları için düşüş sürecek mi? Uzman isimden dikkat çeken altın yorumu geldi
Burçin Orhon doğum gününde eşi Süheyl Uygur’a böyle seslendi! Alzheimer teşhisi konulduktan sonra Kuşadası’na yerleşmişti!
DEPREM AÇIKLAMASI SON DAKİKA | Tsunami ve volkanik hareketlilik! Antalya depremi sonrası korkutan açıklama...
SON DAKİKA | İznik'te zeytinlikte lahit bulunmuştu! Yeni mezar odaları ortaya çıktı
Son dakika: Soğuk ve yağışlı hava geliyor!
Son dakika haberi: MasterChef Uğur diskalifiye edilip özür dilemişti... O olayda flaş gelişme!
Son dakika Haberi! Bakan Koca yüzde 125'e dayandı dedi ve açıkladı! İşte riskli iller
SON DAKİKA... MEB'den beklenen açıklama geldi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Genç futbolcunun hocası açıkladı! “Beşiktaş ve Fenerbahçe peşinde”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA