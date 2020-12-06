Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Korona virüse yakalanan Yılmaz Vural'dan iyi haber!

Korona virüse yakalanan 'dan !

Türk futbolunun en sevilen simalarından biri olan , geçtiğimiz günlerde korona virüsü nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden başarılı hocadan geldi. işte detaylar...

Giriş Tarihi: 6.12.2020 10:48 Son Güncelleme: 6.12.2020 10:55 ABONE OL
Korona virüse yakalanan Yılmaz Vural'dan iyi haber!

Türk futbolunun efsane teknik direktörü , yakalandığı corona virüsü nedeniyle 24 Kasım'da hastaneye kaldırılmıştı.

Korona virüse yakalanan Yılmaz Vural'dan iyi haber!

Deneyimli teknik adam, 27 Kasım'da ise oksijen ihtiyacının artması sonucunda öğle saatlerinde yoğun bakıma alınmıştı.

Korona virüse yakalanan Yılmaz Vural'dan iyi haber!

SEVİNDİRİCİ HABER GELDİ
Yaklaşık 10 gündür ünitesinde entübe edilen 'dan sevindirici haber geldi.

Korona virüse yakalanan Yılmaz Vural'dan iyi haber!

Milliyet'in haberine göre; 'ın entübasyon işlemi sona erdi. Deneyimli teknik direktörün tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Korona virüse yakalanan Yılmaz Vural'dan iyi haber!

ENTÜBASYON NE DEMEK?
Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna (trakea) içine ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.

Korona virüse yakalanan Yılmaz Vural'dan iyi haber!

Kendi kendine yeterli soluk alamama durumu olarak da tanımlanabilen solunum yetmezliğii hastaları solunum cihazına bağlayabilmek için ağızdan nefes borusuna ulaşan bir boru takmak gerekir. Bu boru takma işlemine "entübasyon" denir.

Korona virüse yakalanan Yılmaz Vural'dan iyi haber!

Ayrıca pek çok ameliyatta, ameliyatı yapabilmek için hastayı uyutmak ve kaslarını gevşetici ilaçlar vermek gerekir. Bu ilaçlar hastanın kendi kendine nefes almasına engel olduğundan ameliyat süresince hastanın solunum cihazına bağlanması ve bunun için de entübe edilmesi gerekir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Üç gün önce eşini kaybetmişti... Yaşar Alptekin'den itiraf geldi!
SON DAKİKA | Böyle öksürüyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtisi olan kuru öksürük kendini belli ediyor...
Son dakika: Altında tarihi düşüş! Altın fiyatları için düşüş sürecek mi? Uzman isimden dikkat çeken altın yorumu geldi
Burçin Orhon doğum gününde eşi Süheyl Uygur’a böyle seslendi! Alzheimer teşhisi konulduktan sonra Kuşadası’na yerleşmişti!
DEPREM AÇIKLAMASI SON DAKİKA | Tsunami ve volkanik hareketlilik! Antalya depremi sonrası korkutan açıklama...
Son dakika Haberi! Bakan Koca yüzde 125'e dayandı dedi ve açıkladı! İşte riskli iller
Son dakika haberi: MasterChef Uğur diskalifiye edilip özür dilemişti... O olayda flaş gelişme!
Son dakika: Soğuk ve yağışlı hava geliyor!
SON DAKİKA... MEB'den beklenen açıklama geldi!
Safiye Soyman paylaştı Seda Sayan'a övgüler yağdı! İşte çiçeği burnunda anne Seda Sayan...
ARKADAŞINA GÖNDER
Korona virüse yakalanan Yılmaz Vural'dan iyi haber!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA