Fenerbahçe'nin deplasmanda bileği bükülmüyor!

Dış sahada bu sezon 6 maça çıkan Kanarya, 5'inden galibiyetle ayrılırken, 1'inde ise berabere kaldı. 16 puan topladı.
Sarı-lacivertliler geçen sezonun tamamında deplasmanda 4 galibiyet alabilmişti.
Çaykur Rizespor ve Antalyaspor'u 2-1, Göztepe'yi 3-2, Gençlerbirliği'ni 5-1 ve son olarak Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup eden, Galatasaray'la ise golsüz berabere kalan F.Bahçe, Kadıköy'deki 5 maçta ise 7 puan alabildi (2G/2B/1M).
DEPLASMAN KARNESİ
Ç. Rizespor 2-1
G.Saray 0-0
Göztepe 3-2
Antalyaspor 2-1
Gençlerbirliği 5-1
Denizlispor 2-0
ONBİRDE 4 DEĞİŞİKLİK
Erol Bulut, Beşiktaş'a 4-3 kaybettikleri derbinin onbirinde 4 değişiklik yaptı. Stoperde Lemos'un yerine Serdar Aziz, sol bekte Filip Novak'ın yerine Caner Erkin, orta sahada cezalı Gustavo'nun yerine Mert Hakan, sol kanatta ise Perotti'nin yerine Ferdi forma giydi. (FOTOMAÇ)