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'nin deplasmanda bileği bükülmüyor!

Son dakika haberleri... 'in 11. haftasında Denizlispor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, deplasmanda bu sezon 6. maçta 5. galibiyetini aldı ve şimdiden geçen sezonu (4G) geçti. Dış sahada 16 puan topladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 7.12.2020 09:27 Son Güncelleme: 7.12.2020 09:35 ABONE OL
Deplasman ‘Fener’i!

yeni teknik direktörü 'la en büyük farkı deplasman istatistiğinde yakaladı.

Deplasman ‘Fener’i!

Dış sahada bu sezon 6 maça çıkan Kanarya, 5'inden galibiyetle ayrılırken, 1'inde ise berabere kaldı. 16 puan topladı.

Deplasman ‘Fener’i!

Sarı-lacivertliler geçen sezonun tamamında deplasmanda 4 galibiyet alabilmişti.

Deplasman ‘Fener’i!

ve 'u 2-1, 'yi 3-2, 'ni 5-1 ve son olarak Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup eden, 'la ise golsüz berabere kalan F.Bahçe, 'deki 5 maçta ise 7 puan alabildi (2G/2B/1M).

Deplasman ‘Fener’i!

DEPLASMAN KARNESİ

Ç. Rizespor 2-1

G.Saray 0-0

3-2

2-1

5-1

Denizlispor 2-0

Deplasman ‘Fener’i!

ONBİRDE 4 DEĞİŞİKLİK

, 'a 4-3 kaybettikleri derbinin onbirinde 4 değişiklik yaptı. Stoperde Lemos'un yerine , sol bekte Filip Novak'ın yerine , orta sahada cezalı Gustavo'nun yerine Mert Hakan, sol kanatta ise Perotti'nin yerine Ferdi forma giydi. (FOTOMAÇ)

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Fenerbahçe'nin deplasmanda bileği bükülmüyor!
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