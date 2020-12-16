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Teknik Direktörü 'dan kadro sitemi!

Ziraat 5. tur maçında sahasında Demirspor'a penaltılarla kaybeden ve kupaya veda eden 'da maç sonunda açıklamalarda bulundu. Avcı, kadro mühendisliği anlamında sıkıntıları olduğunu ve takımda rekabet ortamı olması gerektiğini söyledi. İşte Avcı'nın sözleri...

AA
Giriş Tarihi: 16.12.2020 22:46 ABONE OL
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan kadro sitemi!
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında Adana Demirspor'a penaltılarla kaybeden ve kupaya veda eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maç sonunda açıklamalarda bulundu. Avcı, kadro mühendisliği anlamında sıkıntıları olduğunu ve takımda rekabet ortamı olması gerektiğini söyledi. İşte Avcı'nın sözleri...

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "Oyuncu kalitesi yüksek bir takıma karşı oynadık. İlk yarının 35 dakikasını çöpe attık. Sonra doğru oyunla saha içinde biraz daha rakip kaleye gitmeye başladık. Onda da pasın kalitesi, şiddeti gibi detaylarda sorun yaşadık." dedi.

İkinci yarı itibarıyla zaman zaman geçişlerden verdikleri pozisyonlar sonrasında oyunun içinde devamlı olmaya çalıştıklarını anlatan Avcı, şöyle devam etti:

"Son dakikada geri dönüşle ilgili fırsat geldi ve bunu değerlendiremedik. Kadro mühendisliği ve sakatlıkların alternatifleriyle ilgili sorunlar var. Bugün itibarıyla forvetim ilk kez oynadı ve ilk 45 dakika sonunda tekrar sakatlandı. Bunun alternatifi altyapıdan çıkan bir oyuncumuzdu. Yani arada oyuncu kalitesi, kadro kalitesi ve mühendisliğiyle ilgili sıkıntılı durum var. Buna rağmen çocukların iyi niyetiyle oyun içerisinde yapmaya çalıştıklarıyla kaçırdıkları detaylar var. Bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Çünkü burası Trabzonspor, rekabet ortamı olmalı. Oyuncu kalitesinin daha yüksek rekabet ortamının daha fazla olması lazım. Onun için devre arası veya sezon sonu bu yapılanmayı iyi değerlendirmek lazım."

Eksik oyunculara değinen Avcı, "Bugün Ekuban, Anthony oynamadı. Djaniny daha doğru dürüst forma giymedi. Afobe'nin de performansı inişli çıkışlı. Santrforsuz oynayınca ancak bu kadar olabiliyor. Onun için doğru tespit ve önümüzdeki sezon için doğru organizasyon ile yukarıya doğru daha doğru seyrederiz. Oyun ve oyun organizasyonuyla ilgili kalite noktasında sorun yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

DUMLUPINAR: "OYUNCULARIMI YÜREKTEN KUTLUYORUM"
Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, hak ederek üst tura çıktıklarını belirterek, "Bütün oyuncularımızla gurur duyuyorum. Bugün oyunda 8 kişi de kalsak fark etmeyecekti. Bu mücadeleyi oyuncularımız gösterdi." diye konuştu.

Trabzonspor'un büyük camia olduğunu, kimseye ihtiyacının bulunmadığını ifade eden Dumlupınar, şunları kaydetti:

"90. dakikada çizgideki frikiği 5 metre içerden attılar golü yedik. Hatalar bizim hatamız. 90+5 gösterildi, 90+7'de penaltı verildi. 8 kişi oynasak bir şey fark etmezdi. İzzet 16 yaşında, oyuna aldık. Onun sayesinde faul oldu, burada golü bulduk. Yediğimiz kırmızı kart hiçbir şekilde kabul edebileceğimiz kart değil. Daha sonra Mehmet Uslu'yu sol beke almam gerekiyordu. Daha 16 yaşındaki İzzet, 'ağabeylerim benden daha tecrübeli' diyerek formayı ona verme olgunluğunu gösterdi. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Tabii ki Türkiye Kupası çok önemli ama asıl hedefimiz, camiamızın da beklentisi Süper Lig'e yükselmek. Bugün çok önemli rakibi eledik ama yarından itibaren pazartesi günü oynayacağımız lig maçına odaklanacağız."

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan kadro sitemi!
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