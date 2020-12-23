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2-0 Granada | MAÇ SONUCU

'nın 15. haftasında , sahasında Granada'yı 2-0 mağlup etti. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri Casemiro ve kaydetti. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 24.12.2020 01:51 Son Güncelleme: 24.12.2020 01:51 ABONE OL
Real Madrid 2-0 Granada | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid, sahasında Granada'yı 2-0 mağlup etti.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Casemiro ve 90+3. dakikada Karim Benzema kaydetti.

Ligde art arda 5. galibiyetini alan Real Madrid, puanını 32'ye çıkararak, lider Atletico Madrid'in ardından averajla ikinci sırada yer aldı.

Ligde iki maçı eksik Atletico Madrid, şampiyonluk yarışında şimdilik avantajlı konumda bulunuyor.

Granada ise 21 puanla 7. sırada kaldı.

RODRYGO SAKATLANDI

Real Madrid'in Brezilyalı forveti Rodrygo Goes, karşılaşmanın 35. dakikasında sağ bacak kaslarından sakatlık geçirerek oyundan çıktı.

Sedye ile ve gözyaşları içinde sahayı terk eden Rodrygo Goes'in sakatlığının derecesinin öğrenilmesi için 48 saat sonra sağlık testi yapılması öngörülüyor.

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Real Madrid 2-0 Granada | MAÇ SONUCU
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