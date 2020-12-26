Falcao neden ilk 11'de değil? Levent Şahin açıkladı

Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray'da deneyimli teknik adam Fatih Terim, cezası sebebiyle kulübede yer alıyor.

Terim'in yerine kulübede yer alacak olan yardımcı antrenör Levent Şahin, derbi öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Şahin'in açıklamaları şöyle:

"Göztepe maçı sonrası kısa bir süre içerisinde buraya geldik. Zorlu bir maç trafiği başlıyor herkes için. Bu süreçte hem maç trafiğini iyi yönetebilmek, oyuncuları fiziksel ve psikolojik olarak hazırlayabilmek en büyük hedefimiz. Rakibimizi biliyoruz. Moralli geldik. Umarım 3 puanla döneriz.

Bugünkü tercihimiz Oğulcan. Falcao, sakatlık sonrası ilk kez kadroda. Her oyuncuya olduğu gibi ihtiyaç duyulursa Falcao'ya süre verilecektir."