Omar'ın kazası sonrası transfer planları değişti! Fatih Terim harekete geçti...

SON DAKİKA: Süper Lig'de Antalyaspor'la berabere kalarak zirveyi Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrildi. Yaz transfer döneminde orta saha takviyesi yapamayan sarı-kırmızılı ekip bu bölgeye oyuncu ararken, Omar Elabdellaoui'nin geçirdiği talihsiz kaza planları değiştirdi. Omar'ın lisansını askıya almayı planlayan sarı-kırmızılı ekip, Şener ve Linnes'ten ise memnun değil. Sağ bek alınması için çalışmalar başladı.
Martin Linnes ve Şener Özbayraklı'yı yeterli bulmayan teknik heyet, savunmanın sağına takviye istedi.
Yönetim, orta saha ve kanat forvet dışında sağ bek transferi için de arayışlara başladı. Scout ekibi, alternatifi bol bir liste için kolları sıvadı.
FFP yüzünden bonservis harcaması yapamayan sarı-kırmızılılar, sağ bek sorununu kiralama yoluyla çözmeye çalışacak.