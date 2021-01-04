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Omar'ın kazası sonrası transfer planları değişti! harekete geçti...

Son dakika... 'da şoku yaşanmaya devam ediyor. Yılbaşında çocuklarını eğlendirmek isterken elinde havai fişeğin patlaması sonrası ciddi şekilde yaralanan Norveçli sağ bekin durumu sarı-kırmızılı takımın transfer planlarını değiştirdi. Tedavi sürecinin uzun sürmesi beklenen Omar'ın lisansı askıya alınabilir. ve 'dan memnun olmayan , yönetimden takviye istedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4.1.2021 00:50 Son Güncelleme: 4.1.2021 07:23 ABONE OL
Son dakika! Omar'ın kazası sonrası transfer planları değişti! Fatih Terim harekete geçti...

SON DAKİKA: 'de 'la berabere kalarak zirveyi 'a kaptıran 'da gözler transfer dönemine çevrildi. Yaz transfer döneminde takviyesi yapamayan sarı-kırmızılı ekip bu bölgeye oyuncu ararken, 'nin geçirdiği talihsiz kaza planları değiştirdi. Omar'ın lisansını askıya almayı planlayan sarı-kırmızılı ekip, Şener ve 'ten ise memnun değil. alınması için çalışmalar başladı.

Son dakika! Omar'ın kazası sonrası transfer planları değişti! Fatih Terim harekete geçti...

Martin ve 'yı yeterli bulmayan teknik heyet, savunmanın sağına takviye istedi.

Son dakika! Omar'ın kazası sonrası transfer planları değişti! Fatih Terim harekete geçti...

Yönetim, ve dışında transferi için de arayışlara başladı. Scout ekibi, alternatifi bol bir liste için kolları sıvadı.

Son dakika! Omar'ın kazası sonrası transfer planları değişti! Fatih Terim harekete geçti...

Bu sezonu kapatan 'nin lisansı askıya alınacak.

Son dakika! Omar'ın kazası sonrası transfer planları değişti! Fatih Terim harekete geçti...

FFP yüzünden bonservis harcaması yapamayan sarı-kırmızılılar, sorununu kiralama yoluyla çözmeye çalışacak.

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Omar'ın kazası sonrası transfer planları değişti! Fatih Terim harekete geçti...
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