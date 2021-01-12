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, Göztepe'nin ilk Avusturyalı futbolcusu oldu

Göztepe'nin kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği , sarı-kırmızılı ekibin ilk Avusturyalı futbolcusu unvanını aldı. 'de 29. sezonunu geçiren Göztepe'de şu ana kadar 51 yabancı oyuncu forma giydi. Belçika'nın Anderlecht takımından sezon sonuna kadar kiralanan Avusturyalı Eter Zulj, İzmir temsilcisinde 52'nci yabancı isim olarak mücadele edecek.

AA
Giriş Tarihi: 12.1.2021 11:52 ABONE OL
Peter Zulj, Göztepe'nin ilk Avusturyalı futbolcusu oldu

Süper Lig'de şu ana kadar 30 ülkeden 51 yabancı oyuncuya şans veren Göztepe'de en fazla forma giyen futbolcu 96 maçla Andre Castro oldu - Sarı-kırmızılı ekipte en golcü yabancı futbolcu unvanı ise 14 golle Adis Jahovic'e ait

Süper Lig'de 29. sezonunu geçiren Göztepe'de şu ana kadar 51 yabancı oyuncu forma giydi. Belçika'nın Anderlecht takımından sezon sonuna kadar kiralanan Avusturyalı Eter Zulj, İzmir temsilcisinde 52'nci yabancı isim olarak mücadele edecek.

Süper Lig'de ilk yabancı oyuncu olarak 1969-1970'de Danimarkalı John Nielsen'in oynadığı Göztepe'de Portekizli futbolculardan Andre Castro 96, Beto ise 93 kez forma giyerek ilk iki sırada yer aldı.

Halen kadroda bulunan Brezilyalı Titi'nin 70 maça çıktığı İzmir temsilcisinde Senegalli Lamine Gassama 60, Gabonlu Andre Poko 57, Güney Afrikalı Helman Nkosiyetha Mkalele ile Kosta Rikalı Celso Borges 53, Büyük Britanyalı Cameron Jerome ile Brezilyalı Wallace Reis 50 müsabakada görev aldı.

- 30 ÜLKEDEN FUTBOLCU

Süper Lig'de 30 ülkeden futbolcunun forma şansı bulduğu Göztepe'de Zulj'un transferiyle Avusturya, 31. ülke oldu.

6 Brezilyalı, 4 Fransız futbolcunun mücadele ettiği sarı-kırmızılı ekipte Gana ve Senegal'den 3, Arjantin, Bosna Hersek, Cezayir, Fas, Güney Afrika, Macaristan, Nijerya, Polonya ve Portekiz'den 2, Arnavutluk, Büyük Britanya, Çekya, Danimarka, Fildişi Sahili, Gabon, Gambiya, İtalya, Demokratik Kongo, Kosta Rika, Kuzey Makedonya, Norveç, Paraguay, Sırbistan, Slovakya, Slovenya ve Yugoslavya'dan ise birer oyuncu forma giydi.

- EN GOLCÜSÜ ADİS JAHOVİC

Göztepe'nin tekrar Süper Lig'e döndüğü 2017-2018 sezonunun ilk devresinde 14 gol atan Adis Jahovic, sarı-kırmızılı ekipte yabancı oyuncular içinde en golcü isim konumunda bulunuyor.

İzmir temsilcisinde forma giyen oyunculardan Cameron Jerome ve Andre Castro'nun sekizer, Demba Ba, Nabil Ghilas ve Stefano Napoleoni'nin yedişer, Helman Nkosiyetha Mkalele ile Cherif Ndiaye'nin dörder, Axel Ngando ve John Nielsen'in üçer, Andre Poko, Oscar Scarione, Celso Borges, Guilherme, Marcio Mossoro, Peter Kabat, Wallace Reis, Yoan Gouffran ve Zlatko Tripic'in ikişer, Ideye Brown, Kamil Wilczek, Kadu, Ludek Zdrahal, Miroslaw Barcik, Pollen Dumisani Ndhlanya, Rachid Djebaili ve Rajko Rotman'ın birer golü var.

- GÖZTEPE'NİN YABANCI FUTBOLCULARI

Göztepe formasıyla Süper Lig'de mücadele eden yabancı oyuncular içinde en fazla maça çıkan 20 isim şöyle:

Futbolcu Ülke Maç Gol
Andre Castro Portekiz 96 8
Beto Portekiz 93 0
Titi Brezilya 70 0
Lamine Gassama Senegal 60 0
Andre Poko Gabon 57 2
Helman Nkosiyetha Mkalele Güney Afrika 53 4
Celso Borges Kosta Rika 53 2
Cameron Jerome Büyük Britanya 50 8
Wallace Reis Silva Brezilya 50 2
Yoan Gouffran Fransa 46 2
Stefano Napoleoni İtalya 39 7
Marcio Mossoro Brezilya 39 2
Radoslaw Majdan Polonya 31 0
Axel Ngando Fransa 30 3
Nabil Ghilas Cezayir 29 7
Leo Schwechlen Fransa 28 0
Kadu Brezilya 27 1
Rajko Rotman Slovenya 27 1
Adama Traore Fildişi Sahili 27 0
Zlatko Tripic Norveç 26 2

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Peter Zulj, Göztepe'nin ilk Avusturyalı futbolcusu oldu
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