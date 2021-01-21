Galatasaray'dan son dakika transfer atağı! Marcao ile tartışması gündem olmuştu... Halil Dervişoğlu geliyor!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz dün GSTV'de çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Mesut Özil'in değerli bir transfer ve çok iyi bir oyuncu olduğunu belirten Cengiz, "Türk futbolunun marka değeri açısından da önemli. Ali Koç ile şahsi bir problemim yok ancak bir sözü hoşuma gitmedi.