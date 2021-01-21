Galatasaray'dan son dakika transfer atağı! Marcao ile tartışması gündem olmuştu... Halil Dervişoğlu geliyor!

Galatasaray, Henry Onyekuru'nun ardından bir hücum oyuncusunu daha kadrosuna katmak üzere. Daha önce Galatasaray ile Ümit Milli takımı arasında oynanan hazırlık maçında Marcao ile yaşadığı gerginlikle de gündeme gelen Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı Galatasaray olabilir. Sarı kırmızılılar, oyuncunun kulübü Brentford ile kiralama görüşmeleri yapıyor.
SON DAKİKA: GALATASARAY HALİL DERVİŞOĞLU İÇİN RESMİ TEKLİFİNİ YAPTI!
A Spor ekranlarında transfer bilgisi paylaşan Emre Kaplan, Galatasaray'ın Halil'in kulübü Brentford ile görüşmelerini sürdürdüğünü transferin kısa süre içerisinde olumlu veya olumsuz olarak sonuçlanacağını ifade etti.
Galatasaray ile Brentford arasındaki görüşmeler devam ediyor. Süreç yakın zamanda olumlu veya olumsuz olarak sonuçlanacak. Halil Dervişoğlu, Alanyaspor ile anlaşmış fakat kulübü bu transferi veto etmişti. Brentford'un transferdeki öncelikli amacı maddiyattan ziyade oyuncunun süre alması...
Halil Dervişoğlu daha önce Twente'ye kiralanmıştı. Kulübünde kadroda düşünülmüyor. Bonservisine 2.5 - 3 milyon € verilmişti. Kiralamak için Galatasaray ücret ödemeyecek, sene sonunda bir zorunlu satın alma opsiyonu ortaya çıkabilir.
Halil Dervişoğlu'nun kulübü Galatasaray'dan kiralama bedeli talep etmiyor fakat sezon sonu için 2.5 - 3 milyon Euro'luk bir zorunlu satın alma maddesi için baskıları var. Transfer birkaç gün içinde olumlu veya olumsuz sonuçlanacak.
ONYEKURU TRANSFERİ TAMAM!
Transfer uzadıkça taraftar telaşlanmıştı ancak Monaco ile yapılan son görüşmelerde anlaşma sağlandı. 3. kez Aslan olan Onyekuru yarın İstanbul'a gelip takıma katılacak Galatasaray, ezeli rakibi F.Bahçe'nin de aportta beklediği Onyekuru'nun transferinde mutlu sona ulaştı.
Nijeryalı kanat oyuncusuyla anlaşan ve Monaco ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, Fransızlar'ın inadını kırdı ve eski yıldızına kavuştu. Zorunlu satın alma opsiyonu ile birlikte Onyekuru'yu kiralayan Cimbom'un, kiralık bedeli olarak Monaco'ya 500 bin Euro ödeyeceği öğrenildi.
23 yaşındaki oyuncunun, yarın İstanbul'a geleceği belirtildi. Monaco'da istediği ortamı bulamayan Onyekuru, G.Saray'da ise geçen sezon 10 maçta 1 gol, 2 asist üretmiş, Fransız kulübü izin vermeyince yaz sezonu maçlarına çıkamamıştı. Onyekuru, 2018-19 sezonunda ise 14 gol, 5 asistle şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz dün GSTV'de çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Mesut Özil'in değerli bir transfer ve çok iyi bir oyuncu olduğunu belirten Cengiz, "Türk futbolunun marka değeri açısından da önemli. Ali Koç ile şahsi bir problemim yok ancak bir sözü hoşuma gitmedi.