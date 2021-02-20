Lider Giresunspor seriyi 11 maça çıkardı!

TFF 1. Lig'in 22. haftasında lider Giresunspor, sahasında Ankaraspor'u 1-0 yendi. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü Caner Hüseyin Bağ kaydetti.
Bu sonuçla 50 puana yükselen Giresunspor, liderliğini sürdürdü. Ligde kalma mücadelesi veren Ankaraspor ise 13 puanda kaldı.
Giresunspor: 1 - Ankaraspor: 0
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Çağdaş Altay, Orkun Aktaş, Mehmet Emin Tuğral
Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Diarra, Sergen Piçinciol, Hüsamettin Tut, Mehmet Taş, Nalepa (Dk. 73 Uzodimma), Serginho (Dk. 90 Kerem Kalafat), Eren Tozlu (Dk. 59 Erol Can Akdağ), Caner Hüseyin Bağ, Balde
Ankaraspor: Tomas, Ali Ülgen (Dk. 83 Aydın Karabulut), Mudimu, Ercan Yazıcı, Levent Gülen, Mahmut Akan (Dk. 46 Engin Bekdemir), Doğukan Efe (Dk. 68 Barış Zeren), Halil İbrahim Esen (Dk. 46 Erdem Çetinkaya), Tevfik Altındağ, Olatunbosun, Pedersen (Dk. 56 Umar Basit)
Gol: Dk. 17 Caner Hüseyin Bağ (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Mahmut Akan, Dk. 77 Umar Basit (Ankaraspor), Dk. 41 Serginho, Dk. 45+1 Sergen Piçinciol, Dk. 56 Nalepa (Giresunspor)