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Yerel gazetelerden 'a övgü! "Kasket ruhu asla pes etmez"

zorlu Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla döndü. Bordo mavili ekibe galibiyeti getiren goller Djaniny ve Bakasetas'tan geldi. Kasımpaşa'nın tek golünü ise penaltıdan eski Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan kaydetti. Bakasetas, Trabzonspor formasıyla dördüncü golünü attı. Öte yandan yerel basınından takıma övgüler geldi.

Giriş Tarihi: 5.3.2021 11:00 Son Güncelleme: 5.3.2021 11:12 ABONE OL
Yerel gazetelerden Trabzonspor'a övgü! Kasket ruhu asla pes etmez

Süper Lig'in 28'inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla yendi. Kentte yayımlanan yerel gazeteler, bu galibiyetle bordo-mavili takımın zirve yarışından kopmayacağını gösterdiğini vurguladı, Fenerbahçe yenilgisinin yarasının Kasımpaşa galibiyetiyle sarıldığını kaydetti.

Karadeniz Gazetesi, "Kral geri döndü; Kasımpaşa'yı İstanbul'da Fırtına'ya tuttuk, bizi yarıştan uzaklaştırmak isteyenlere en güzel cevabı verdik", Günebakış Gazetesi, "Bordo-mavililer, Fenerbahçe yenilgisinin yarasını Kasımpaşa galibiyetiyle sardı; Trabzon zirveyi bırakmaz", Taka Gazetesi, "Karadeniz Fırtınası yılmadı, İstanbul'da çok kritik bir galibiyetle yeniden yüzünü zirveye döndü; Kasket ruhu asla pes etmez", Kuzey Ekspres Gazetesi, "Geçen hafta hakeme takılan Trabzonspor, deplasmandan 3 puan çıkardı; Zirve takibine devam! Durduramayacaksınız", Karadeniz'de Sonnokta Gazetesi, "Kirli oyunlarla Trabzonspor'u bitirmeye çalışan karanlık tiplere en güzel cevap Kasımpaşa maçında Djaniny ve Bakasetas'ın golleriyle verildi; Yıkılmadık ayaktayız" başlıklarını kullandı.

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Yerel gazetelerden Trabzonspor'a övgü! "Kasket ruhu asla pes etmez"
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