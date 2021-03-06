Michael Owen: Salah ve Mane arasındaki rekabet Liverpool'a zarar veriyor!

Premier Lig'de son haftaları oldukça kötü geçiren geçen sezonun şampiyonu Liverpool, Anfield Road'da üst üste 5 maç kaybederek kulüp rekorunu kırdı. Ligde, 43 puanla 7. sırada bulunan Liverpool, son olarak hafta içi Chelsea'ye kendi evinde yenilmişti.
Kendi evinde kazanamama serisini 7 maça çıkaran Jurgen Klopp ve öğrencileri için çarpıcı bir iddia geldi. Futbol kariyerine Liverpool'da başlayan ve kulüp efsaneleri arasında yer alan Michael Owen, Salah ve Mane'nin takıma zarar verdiğini söyledi.
Michael Owen, "Salah ve Mane arasındaki rekabet takıma zarar veriyor. İkisi de birbirlerinin gol atmaması için takımı sabote ediyor" ifadelerini kullandı.
Chelsea maçında 62. dakikada Salah'ı oyundan alan Klopp, "Takımdan ayrılmak isteyen varsa zorla tutamam. Takımla ilgili kararları da ben veririm" ifadelerini kullanmıştı.