Michael Owen: Salah ve Mane arasındaki rekabet Liverpool'a zarar veriyor!

Kendi evinde kazanamama serisini 7 maça çıkaran Jurgen Klopp ve öğrencileri için çarpıcı bir iddia geldi. Futbol kariyerine Liverpool'da başlayan ve kulüp efsaneleri arasında yer alan Michael Owen, Salah ve Mane'nin takıma zarar verdiğini söyledi.