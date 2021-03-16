Son dakika: Fenerbahçe'ye Boupendza yarışında dev rakip! Aubameyang detayı...

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı ise transferle ilgili şöyle konuşmuştu: "Açıkçası oyuncumuzun Türkiye'de kalıp, Türkiye'de hizmet etmesini isteriz. Tabii ki burada kalmasını isteriz. Fenerbahçe'nin almasını isteriz. Galatasaray da alabilir. Ama futbolcumuzun aklında böyle bir şey yok. Açık söylüyorum Hatayspor'da başarılı olduktan sonra yurt dışına gitmek istediğini belirtti. Türkiye ve Avrupa'dan 6-7 kulüp teklif getirdi. Kimisi takas önerdi, kimisi teklif yaptı. Rusya'dan bir kulüp var. Dinamo Kiev talip. Türkiye'den de Fenerbahçe açık açık oyuncuyu istiyor. Fenerbahçe iyi bir teklif yaptı."