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Giriş Tarihi: 18.3.2021 15:28 Son Güncelleme: 18.3.2021 15:59

Son dakika: 'tan derbisi sözleri! "Pazar günü yeneceğiz"

Son dakika: Dimitris Pelkas'tan Beşiktaş derbisi sözleri! Pazar günü yeneceğiz

Spor Toto 'in 31. haftasında derbide 'a konuk olacak 'de Yunan yıldız , antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Pelkas, "Taraftarlarımızın hayal kırıklığı yaşaması çok normal. Onları çok üzdük. Kendimize gelmemiz gerekiyor. Pazar günü yeneceğimizi düşünüyorum. Bunu herkes biliyor. Buradan taraftarımıza söz veriyorum. Beşiktaş karşısında savaşan bir Fenerbahçe görecekler." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de Yunan yıldız Dimitris Pelkas, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Pelkas'ın açıklamaları şu şekilde;

Pelkas, "Kötü sonuçlar alıyoruz. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Yunanistan Ligi'ne göre burada her takım birbirini yenebiliyor. Bu yönden Süper Lig'i daha çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş derbisine dair konuşan Pelkas, "Taraftarlarımızın hayal kırıklığı yaşaması çok normal. Onları çok üzdük. Kendimize gelmemiz gerekiyor. Pazar günü yeneceğimizi düşünüyorum. Bunu herkes biliyor. Buradan taraftarımıza söz veriyorum. Beşiktaş karşısında savaşan bir Fenerbahçe görecekler." diye konuştu.

"Bizim her zaman inancımız var şampiyonluk için. Tabii ki aramızda konuştuk mağlubiyetten sonra. Ama asıl bu zamanlardan sonra birbirimize daha fazla kenetlenmemiz lazım. Her maçı ayrı ayrı değerlendirmeliyiz. Kazanılacak daha çok puan var önümüzde. Şampiyon olacağımıza inancımız tam."

"Farklı liglerde oynadım. Burası biraz daha zor bir lig. Burada çok daha fazla yeni oyuncu var. Benimle beraber çok fazla oyuncu katıldı. Bu kısa sürede iyi bir kimya zor olabilir. Ama daha çok çalışmak zorundayız."

"Bazen ağaca değil ormana bakmak lazım. Bütünü görmek önemli. Bir plana sadık kalmalı ve bu planı geliştirmemiz gerekiyor. Önemli olan asıl bu."

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Son dakika: Dimitris Pelkas'tan Beşiktaş derbisi sözleri! "Pazar günü yeneceğiz"
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