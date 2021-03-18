Son dakika: Dimitris Pelkas'tan Beşiktaş derbisi sözleri! "Pazar günü yeneceğiz"

"Farklı liglerde oynadım. Burası biraz daha zor bir lig. Burada çok daha fazla yeni oyuncu var. Benimle beraber çok fazla oyuncu katıldı. Bu kısa sürede iyi bir kimya zor olabilir. Ama daha çok çalışmak zorundayız."

"Bazen ağaca değil ormana bakmak lazım. Bütünü görmek önemli. Bir plana sadık kalmalı ve bu planı geliştirmemiz gerekiyor. Önemli olan asıl bu."