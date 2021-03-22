Son dakika: Sürpriz seçim hamlesi! Pelin Öztekin o adayın listesinde

Son dakika... Mayıs ayında yapılması planlanan seçimli genel kurul için adaylar tek tek ekiplerini duyuruyor. Başkan Mustafa Cengiz, yeni isimlerle takviye edeceği ekibi ile yönetimini sürdürmek istiyor. Adaylar arasında yer alan Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun listesinde ise sürpriz bir isim var.