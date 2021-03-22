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Giriş Tarihi: 22.3.2021 11:38 Son Güncelleme: 22.3.2021 11:39

Son dakika: Sürpriz seçim hamlesi! o adayın listesinde

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Sürpriz seçim hamlesi! Pelin Öztekin o adayın listesinde

Son dakika... Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren 'da bir yandan da gözler mayıs ayında yapılacak olan seçimde. Özellikle son dönemde çok fazla eleştirilen mevcut başkan 'in yeniden aday olması yüksek ihtimal. Başkan adaylığını duyuran Divan Kurulu Başkanı ise çalışmalara şimdiden başladı. Listesini oluşturmak için yoğun mesai yapan Hamamcıoğlu'ndan sürpriz bir hamle geldi. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta tiyatrocu Rasim Öztekin'in kızı de Hamamcıoğlu'nun listesinde yer alacak.

Son dakika... Mayıs ayında yapılması planlanan seçimli genel kurul için adaylar tek tek ekiplerini duyuruyor. Başkan Mustafa Cengiz, yeni isimlerle takviye edeceği ekibi ile yönetimini sürdürmek istiyor. Adaylar arasında yer alan Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun listesinde ise sürpriz bir isim var.

Seçim havasına giren G.Saray'da mevcut başkan Mustafa Cengiz de düğmeye bastı. 399 yeni kulüp üyesine beratlarının takdim edildiği törende herkesle tek tek iletişim kuran Cengiz, önemli mesajlar verdi.

"İnşallah 50 yıl daha bu yönetimde kalacağız, 50 yıl sonra birileri gelebilir" ifadesiyle ironi yapan Mustafa Cengiz, yeni tanıştığı üyelerin hepsine ise sohbetlerde, "Seçim zamanı lütfen gelin, oyunuzu kullanın. Kime oy verdiğinizin önemi yok, önemli olan Galatasaray'a sahip çıkmanız. Galatasaray'a sahip çıkın" dedi.

Bir yıl önce ciddi ameliyatlar geçiren Cengiz, Galatasaray sayesinde hayata tutunduğunu da sözlerine ekledi.

4. ADAY EŞREF HAMAMCIOĞLU

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu dün yapılan olağan divan kurulu toplantısında başkan adaylığını açıkladı.

Divan Kurulu başkanlığını bırakan Hamamcıoğlu, "Seçim tarihi belli olduğu zaman görev verilmesi halinde bu görevden kaçınmayacağımı ve çalışmalar içinde olduğumu beyan ederim" sözleri ile seçime gireceğini duyurdu.

Listesini oluşturmaya başlayan Hamamcıoğlu'nun 2. başkanı Cemal Özgörkey olacak, hayatını kaybeden usta tiyatrocu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin de Hamamcıoğlu'nun listesinde.

PANDEMİ NEDENİYLE SEÇİM HAZİRANA ERTELENEBİLİR

Mayıs ayında gerçekleşmesi planlanan Seçimli Genel Kurul'un pandemi durumuna göre haziran ayına ertelenme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Metin Öztürk, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Tuncer Hunca'nın adaylıkları kesinleşti. Başkan Cengiz de Abdurrahim Albayrak-Yusuf Günay-Kaan Kançal'ın yer aldığı yönetimine yeni isimler ekleyip adaylığını açıklamaya hazırlanıyor.

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